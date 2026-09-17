Как бороться с улитками осенью: не дайте вредителям перезимовать на участке

Улитки

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Осенью борьбу со слизнями не стоит прекращать. Перед наступлением холодов вредители ищут защищенные места, где могут пережить неблагоприятный период, а весной снова появиться на грядках.

Особое внимание следует уделить участкам, где в течение сезона было много улиток. Проверить нужно грядки с сидератами и клубникой, густые многолетние цветы, включая хосты, а также места под слоем мульчи.

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Потенциальными тайниками становятся и растительные остатки, доски, деревянные бортики грядок, ящики и другие предметы, под которыми долго сохраняется влага.

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Перед осенней отделкой следует убрать пожелтевшие и отмершие листья и проверить такие укрытия. Это лишает вредителей части мест, где они могли остаться на зиму.

Чем обработать участок, чтобы избавиться от улиток

Для обработки участка используют раствор на основе ацетилсалициловой кислоты и железного купороса.

Сначала пачку таблеток ацетилсалициловой кислоты нужно тщательно измельчить в порошок и растворить в небольшом количестве теплой воды.

Отдельно отмеряют примерно полстакана железного купороса. Оба компонента соединяют и хорошо размешивают в теплой воде до растворения. После этого полученный концентрат вливают в 10 л обычной воды и еще раз перемешивают.

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Как правильно обработать участок осенью

Готовым средством тщательно обрабатывают все потенциальные места, где улитки могут устроиться на зиму.

Прежде раствором обильно проливают г рядки с сидератами и клубникой. Так же обрабатывают участки с многолетними цветами, предварительно убрав лишние пожелтевшие и отмершие листья.

Не стоит ограничиваться только посадками. Раствором также опрыскивают поверхность почвы, растительные остатки и деревянные конструкции — доски, бортики грядок, ящики и другие места, которые могут стать убежищем для вредителей.

Цель такой осенней обработки — сделать потенциальные тайники непригодными для улиток и не дать им спокойно перезимовать на участке.

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