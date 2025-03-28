Как бороться с вредителями растений без химикатов / © Фото из открытых источников

Реклама

Садоводы все чаще отказываются от химических средств, отыскивая более естественные способы защиты растений. Сообразительные дачники не стоят на месте и изобретают новые методы борьбы с вредителями. Один из самых интересных – использование гофрированного картона.

Этот материал способен стать эффективной ловушкой для насекомых. Достаточно обернуть стволы деревьев и кустов картонными полосками, и они превратятся в своеобразные "ловушки". Гусеницы, жуки и другие вредители, ища укрытия, заберутся в складки картона, приняв его за кору.

Как изготовить ловушки

Для этого понадобятся старые гофрированные коробки. Вырежьте полоски шириной 15–20 см, оберните ими ствол дерева на высоте около 50 см от земли и зафиксируйте шпагатом. Чтобы увеличить количество укрытий для вредителей, желательно использовать два слоя картона. На молодых деревьях с гладкой корой этот метод работает наиболее эффективно, однако он также поможет защитить и старые деревья – часть насекомых обязательно скроется в картоне.

Реклама

Когда устанавливать ловушки

Процедуру следует проводить дважды в год:

Весной (май-июнь) – для улавливания пожилых вредителей.

Осенью (сентябрь) – чтобы перехватить насекомых перед зимовкой.

Каждые две недели нужно проверять ловушки. Если внутри поселились вредители, картон следует утилизировать, лучше всего сжечь. Если же там оказались полезные насекомые, например божьи коровки или золотоочки, их необходимо осторожно выпустить обратно в сад.

Этот способ не требует никаких финансовых затрат, однако требует вашей бдительности и систематического ухода. Если вы будете регулярно проверять ловушки и соблюдать все советы, то сможете наслаждаться урожаем яблок, груш, слив и других фруктов без следов повреждений и червоточин.

Читайте также: