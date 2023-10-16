Быстро и без чрезмерных усилий: как постирать перьевую подушку дома

Как быстро и без хлопот постирать перьевую подушку в машинке-автомате и почистить без стирки: 10 действенных рекомендаций.
Перьевая подушка при ежедневном использовании накапливает грязь, пот и пыль. Также в ней могут завестись клещи, она со временем теряет свой облик. А еще неприятный запах, от которого хочется избавиться немедленно. К тому же спать на грязной подушке – опасно для здоровья.
Но есть возможность быстро справиться с проблемой. Чтобы подушка была чистой и свежей, ее можно почистить самостоятельно, не прибегая к услугам химчистки. Перьяную подушку чистят как вручную, так и с помощью стиральной машинки. Это достаточно простой процесс, но нужно соблюдать некоторые правила, чтобы не повредить ее.
Как постирать перьевую подушку в стиральной машине
Таким способом можно постирать как маленькую, так и большую подушку, главное, придерживаться простых рекомендаций.
Если подушка небольших размеров.
- В этом случае в машинку вместе с подушкой следует положить теннисный мячик или специальный мячик для стирки перьевых подушек и других пуховых изделий. Это нужно для того, чтобы наполнитель не сбился и оставался рыхлым.
- Если наволочка очень плотная и плохо пропускает воду, подушку лучше замочить перед стиркой в стиральной машине.
- Не следует бросать в стиральную машинку подушку с уже износившейся наволочкой. Так как она может разорваться во время стирки, тогда перья забьют фильтры машинки. В таком случае лучше на подушку надеть еще один наволочку, имеющую молнию.
- Для стирки подушки нужна правильная температура, следует установить не больше сорока градусов. Моющее средство лучше выбирать в форме геля, тогда перья хорошо промоются.
- После стирки наполнитель нужно хорошо высушить, вынув его из наволочки.
Если подушка большая.
- Большую подушку придется стирать по частям. То есть, следует распороть наволочку, вытащить наполнитель, распределить его на части в специальные чехлы. Такие чехлы можно сшить самостоятельно, затем постирать разделенные перья и наволочку.
- Режим для стирки большой подушки нужно выбирать деликатный, температура стирки должна составлять 30-40 градусов. В качестве моющего средства также нужно использовать гель, потому что оно быстрее вымывается. Не стоит выбирать моющее средство, имеющее резкий запах. Потому что потом на этой подушке будет тяжело спать – голова будет болеть.
- Большую подушку нужно будет выполоскать еще раз.
- Перья после стирки необходимо хорошо высушить в теплом помещении, куда попадают прямые солнечные лучи. На улице перья следует укрывать и сушить их в безветренную погоду, время от времени помешивая.
- Подушки нужно стирать летом, тогда они высохнут за один-два дня. Если придется стирать осенью или зимой, долго придется сушить.
Как почистить перьевую подушку без стирки
Как освежить подушки без стирки в машинке? Это можно сделать достаточно простым способом, только нужен утюг или пароочиститель, которые имеют функцию отпаривания. Для этого подвесьте подушку и пройдитесь паром по всей поверхности, будет хорошо, когда вы сделаете это дважды. Горячая пара поможет избавиться от пыли и пылевых клещей. Поэтому этим способом можно полностью заменить стирку подушки. После этого подушку нужно будет тщательно высушить.
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