Быстро и без чрезмерных усилий: как постирать перьевую подушку дома

Как быстро и без хлопот постирать перьевую подушку в машинке-автомате и почистить без стирки: 10 действенных рекомендаций.

Перьевая подушка при ежедневном использовании накапливает грязь, пот и пыль. Также в ней могут завестись клещи, она со временем теряет свой облик. А еще неприятный запах, от которого хочется избавиться немедленно. К тому же спать на грязной подушке – опасно для здоровья.

Но есть возможность быстро справиться с проблемой. Чтобы подушка была чистой и свежей, ее можно почистить самостоятельно, не прибегая к услугам химчистки. Перьяную подушку чистят как вручную, так и с помощью стиральной машинки. Это достаточно простой процесс, но нужно соблюдать некоторые правила, чтобы не повредить ее.

Как постирать перьевую подушку в стиральной машине

Таким способом можно постирать как маленькую, так и большую подушку, главное, придерживаться простых рекомендаций.

Если подушка небольших размеров.

В этом случае в машинку вместе с подушкой следует положить теннисный мячик или специальный мячик для стирки перьевых подушек и других пуховых изделий. Это нужно для того, чтобы наполнитель не сбился и оставался рыхлым. Если наволочка очень плотная и плохо пропускает воду, подушку лучше замочить перед стиркой в стиральной машине. Не следует бросать в стиральную машинку подушку с уже износившейся наволочкой. Так как она может разорваться во время стирки, тогда перья забьют фильтры машинки. В таком случае лучше на подушку надеть еще один наволочку, имеющую молнию. Для стирки подушки нужна правильная температура, следует установить не больше сорока градусов. Моющее средство лучше выбирать в форме геля, тогда перья хорошо промоются. После стирки наполнитель нужно хорошо высушить, вынув его из наволочки.

Если подушка большая.

Большую подушку придется стирать по частям. То есть, следует распороть наволочку, вытащить наполнитель, распределить его на части в специальные чехлы. Такие чехлы можно сшить самостоятельно, затем постирать разделенные перья и наволочку. Режим для стирки большой подушки нужно выбирать деликатный, температура стирки должна составлять 30-40 градусов. В качестве моющего средства также нужно использовать гель, потому что оно быстрее вымывается. Не стоит выбирать моющее средство, имеющее резкий запах. Потому что потом на этой подушке будет тяжело спать – голова будет болеть. Большую подушку нужно будет выполоскать еще раз. Перья после стирки необходимо хорошо высушить в теплом помещении, куда попадают прямые солнечные лучи. На улице перья следует укрывать и сушить их в безветренную погоду, время от времени помешивая. Подушки нужно стирать летом, тогда они высохнут за один-два дня. Если придется стирать осенью или зимой, долго придется сушить.

Как почистить перьевую подушку без стирки

Как освежить подушки без стирки в машинке? Это можно сделать достаточно простым способом, только нужен утюг или пароочиститель, которые имеют функцию отпаривания. Для этого подвесьте подушку и пройдитесь паром по всей поверхности, будет хорошо, когда вы сделаете это дважды. Горячая пара поможет избавиться от пыли и пылевых клещей. Поэтому этим способом можно полностью заменить стирку подушки. После этого подушку нужно будет тщательно высушить.

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