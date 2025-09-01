- Дата публикации
Как быстро и без всяких усилий избавиться от волос в сливе ванной: 6 лучших способов
Убрать волосы и остатки мыла в ливне можно за 5-10 минут, для этого нужно знать несколько полезных лайфхаков, которые помогут легко решить проблему.
Засоренный ливень в ванной или в душе — проблема, знакомая каждому. Чаще всего причина в скоплении волос, препятствующих нормальному стоку воды. Многие сразу бегут в магазин, чтобы приобрести химические средства, но они вредят трубам и не всегда безопасны для здоровья. На самом деле есть более простые способы избавиться от волос в ливне без труда и дорогостоящей химии.
Как быстро избавиться от волос в ливне ванной без специальных средств: 6 лучших лайфхаков
Сода и горячая вода. Хотя это и не химия из магазина, однако обычная пищевая сода творит самые настоящие чудеса. Засыпьте в слив 2–3 ложки соды, залейте стаканом кипятка и подождите 10 минут. Волосы и мыльный налет размягчаются и легко сойдут.
Уксус и кипяток. Если волосы плотно забили ливень, поможет столовый уксус. Влейте в трубу полстакана уксуса, а через 5 минут осторожно залейте кипяток. Такая смесь разъедает остатки жира и помогает вытащить волосы.
Соль с лимонным соком. Засыпьте в слив 3 столовых ложки поваренной соли и залейте соком половины лимона. Через 15 минут промойте горячей водой. Это не только очищает, но и убирает неприятный запах.
Использование шпажки. Если нет специальных инструментов, подойдет даже обычная палочка для суши или деревянная шпажка. Ее можно обернуть влажной салфеткой и она соберет все волосы одним движением.
Метод с нитью. Привяжите к карандашу или палочке длинную толстую нить, окуните ее в ливень и прокрутите. Волосы намотаются на нить, словно на щетку.
Предохранительный трюк. Чтобы проблема не повторялась, установите простую сеточку-фильтр на слив — стоит копейки, но избавляет от проблемы.