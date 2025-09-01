Как быстро и без всяких усилий избавиться от волос в сливе ванной: 6 лучших способов

Как избавиться от волос в ливне / © pixabay.com

Засоренный ливень в ванной или в душе — проблема, знакомая каждому. Чаще всего причина в скоплении волос, препятствующих нормальному стоку воды. Многие сразу бегут в магазин, чтобы приобрести химические средства, но они вредят трубам и не всегда безопасны для здоровья. На самом деле есть более простые способы избавиться от волос в ливне без труда и дорогостоящей химии.

Сода и горячая вода. Хотя это и не химия из магазина, однако обычная пищевая сода творит самые настоящие чудеса. Засыпьте в слив 2–3 ложки соды, залейте стаканом кипятка и подождите 10 минут. Волосы и мыльный налет размягчаются и легко сойдут.

Уксус и кипяток. Если волосы плотно забили ливень, поможет столовый уксус. Влейте в трубу полстакана уксуса, а через 5 минут осторожно залейте кипяток. Такая смесь разъедает остатки жира и помогает вытащить волосы.

Соль с лимонным соком. Засыпьте в слив 3 столовых ложки поваренной соли и залейте соком половины лимона. Через 15 минут промойте горячей водой. Это не только очищает, но и убирает неприятный запах.

Использование шпажки. Если нет специальных инструментов, подойдет даже обычная палочка для суши или деревянная шпажка. Ее можно обернуть влажной салфеткой и она соберет все волосы одним движением.

Метод с нитью. Привяжите к карандашу или палочке длинную толстую нить, окуните ее в ливень и прокрутите. Волосы намотаются на нить, словно на щетку.