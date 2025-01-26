Как быстро и безопасно отбелить постельное белье без химических агрессивных средств

Частое использование агрессивных отбеливающих средств может привести к разрушению ткани, поэтому постельные принадлежности придется просто выбросить.

Со временем белая постель теряет свой первозданный вид, что очень досадно, ведь качественное постельное белье стоит недешево. А частое применение агрессивных отбеливающих средств вредит ткани. Однако опытные хозяйки изобрели методы, безопасно отбеливающие постельное белье, не оставляя желтизны и серости. Рассказываем, какие народные методы вернут вашим вещам идеальную белизну.

Как быстро и безопасно отбелить постель, не применяя хлорки

Лимонный сок. Следует выжать сок одного лимона и засыпать его в отсек для порошка вместе со средством для стирки. Затем постирайте вещи как обычно. Или возьмите полстакана сока лимона и разведите в четырех литрах горячей воды. Замочите в растворе постельное белье на 30 минут, а затем отправьте на стирку в стиральную машинку.

Следует выжать сок одного лимона и засыпать его в отсек для порошка вместе со средством для стирки. Затем постирайте вещи как обычно. Или возьмите полстакана сока лимона и разведите в четырех литрах горячей воды. Замочите в растворе постельное белье на 30 минут, а затем отправьте на стирку в стиральную машинку. Сода. Насыпьте полстакана соды в кипяток и дайте воде остыть. Затем замочите в содовом растворе простыни на один час. В таком средстве лучше всего замачивать хлопковое белье, оно быстро вернет вещам безупречный белый цвет.

Насыпьте полстакана соды в кипяток и дайте воде остыть. Затем замочите в содовом растворе простыни на один час. В таком средстве лучше всего замачивать хлопковое белье, оно быстро вернет вещам безупречный белый цвет. Перекись водорода. Это средство можно добавлять в гель для стирки, оно отлично справится с желтыми пятнами и серостью. Перекись водорода можно использовать для отбеливания даже деликатных тканей – шерсти и шелка.

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