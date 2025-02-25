Как быстро и эффективно убрать в доме за 5 минут без химии: совет, который подорвал TikTok

В TikTok завирусился ролик, в котором показали, как навести порядок в доме без бутылки с химией. Больше всего он подойдет мамам в декрете.

Вся хитрость в обычной зубной пасте – той, что стоит в вашей ванной. Достаточно нанести немного пасты на мягкую ткань, протереть смесители – и они снова засияют, как только из магазина.

А если на обоях появились следы фломастера, просто аккуратно протрите их зубной пастой, а затем смойте влажной губкой.

Но самый интересный трюк – это мытье стекла. Разведите зубную пасту водой в соотношении 1:2, нанесите смесь на окна, затем отполируйте их газетой для идеального блеска. Исчезнут не только разводы, но и все масляные следы.

Другие привычные нам продукты тоже могут помочь. Кто бы мог подумать, но кетчуп отлично очищает медь! Достаточно нанести его на старую монету или подсвечник, немного потереть мягкой тканью – и металл снова засияет. Все благодаря кислотам в томатах, растворяющих налет, не повреждая поверхность.

Чтобы освежить ковер, просто рассыпьте по нему соду, слегка смочите водой из пульверизатора, а через 20 минут пропыленосите. Это займет считанные минуты, а результат будет не хуже дорогих моющих средств.

А вот еще один лайфгак: если смешать соду с газировкой, получится эффективная паста для чистки плиты. Нанесите на застывший жир, оставьте на 15 минут, а затем смойте. Газовые пузырьки помогут размягчить загрязнение, а сода нежно отчистит поверхность.

Чтобы очистить кафель в ванной, возьмите старую зубную щетку и мятную зубную пасту – она не только удалит грязь в швах, но и подарит приятный аромат свежести.

А вот самый нестандартный способ мытья окон – использование обычного картофеля ! Просто разрежьте сырую картофелину, натрите ею стекло, а затем отполируйте газетой. Крахмал заполняет микротрещины, поэтому окна меньше запотевают. И что самое интересное – этот метод работает даже в дождливую погоду!

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