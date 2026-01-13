Как быстро и экономно высушить одежду зимой: действенный лайфгак

Сушка одежды / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

В холодное время года многие украинские отказываются от сушильных машин, ведь они потребляют значительное количество электроэнергии. В то же время эксперты уверяют: существует простой и более дешевый способ быстро высушить одежду без ущерба для кошелька и здоровья.

Об этом пишет Express.

По словам эксперта по стирке Марка Уокера из компании Denver Wash and Fold, оптимальным решением зимой является использование осушителя воздуха. Этот прибор активно уносит излишнюю влагу из помещения, что значительно ускоряет процесс сушки белья.

Реклама

Специалист отмечает, что осушитель потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем сушильная машина, а потому позволяет существенно сократить расходы в отопительный сезон.

Влажная одежда в квартире зимой часто становится причиной появления плесени и грибка на стенах. А осушитель воздуха помогает избежать этой проблемы, потому что поддерживает безопасный уровень влажности.

По словам Уокера, регулярное использование осушителя во время сушки белья позволяет фактически избавиться от риска образования плесени, которая особенно опасна для дыхательной системы.

Специалисты советуют перед сушкой максимально отжимать одежду в стиральной машине. Чем меньше влаги остается в ткани, тем быстрее она высохнет.

Реклама

Также важно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в комнате. Даже без дополнительного обогрева соединение проветривания и работы осушителя значительно повышает эффективность сушки.

Напомним, частая стирка пуховиков может вредить ткани и наполнителю: пух сваливается, а материал теряет форму. В то же время воротник, манжеты и карманы загрязняются быстрее всего — из-за контакта с руками, косметикой и поверхностями в транспорте.

Чтобы освежить верхнюю одежду без стирки, специалисты советуют локальную чистку простой смесью из моющего средства и уксуса, а при необходимости с добавлением мицеллярной воды для следов косметики. Такой способ позволяет быстро вернуть опрятный вид пуховику и значительно реже прибегать к полноценной стирке.