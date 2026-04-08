Как быстро и легко очистить жалюзи от пыли без снятия: проверенный лайфхак для дома

Как очистить жалюзи от пыли

Express поделились неожиданным лайфхаком, который поможет легко и быстро удалить пыль и грязь с поверхности жалюзи.

Эксперт по уборке Грейс Мичере советует использовать обычные носки как простой, но очень эффективный инструмент для уборки жалюзи.

Просто наденьте чистый носок на руку. Это поможет убрать пыль благодаря небольшому статическому заряду. Он притягивает частицы пыли, а также предотвращает их повторное оседание. Благодаря этому процесс уборки становится быстрым и эффективным.

Как объясняет Мичере, пыль больше всего накапливается именно у окон и на низкой мебели, потому что ее частицы естественно оседают на этих поверхностях. Носок с ворсом из синтетических волокон значительно облегчает весь процесс уборки.

Чтобы сделать его еще более эффективным, можете слегка смочить носок водой или добавить каплю моющего средства, чтобы очистить масляные участки. А после уборки достаточно стряхнуть ее над мусорным ведром и постирать в стиральной машине.

Для поддержания чистоты в квартире или доме достаточно проводить такую уборку раз в неделю.