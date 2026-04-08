ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
153
Время на прочтение
1 мин

Как быстро и легко очистить жалюзи от пыли без снятия: проверенный лайфхак для дома

Перед Пасхой хозяйки приступают к мытью окон и очищению жалюзов. Однако из труднодоступных мест пыль часто не убирается без труда, создавая настоящую проблему.

Автор публикации
Татьяна Мележик
Как очистить жалюзи от пыли

Как очистить жалюзи от пыли / © pexels.com

Express поделились неожиданным лайфхаком, который поможет легко и быстро удалить пыль и грязь с поверхности жалюзи.

Эксперт по уборке Грейс Мичере советует использовать обычные носки как простой, но очень эффективный инструмент для уборки жалюзи.

Просто наденьте чистый носок на руку. Это поможет убрать пыль благодаря небольшому статическому заряду. Он притягивает частицы пыли, а также предотвращает их повторное оседание. Благодаря этому процесс уборки становится быстрым и эффективным.

Как объясняет Мичере, пыль больше всего накапливается именно у окон и на низкой мебели, потому что ее частицы естественно оседают на этих поверхностях. Носок с ворсом из синтетических волокон значительно облегчает весь процесс уборки.

Чтобы сделать его еще более эффективным, можете слегка смочить носок водой или добавить каплю моющего средства, чтобы очистить масляные участки. А после уборки достаточно стряхнуть ее над мусорным ведром и постирать в стиральной машине.

Для поддержания чистоты в квартире или доме достаточно проводить такую уборку раз в неделю.

Дата публикации
Количество просмотров
153
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie