Как быстро и легко постирать одеяло, чтобы не сбился наполнитель: об этом трюке почти никто не знает

Как постирать одеяло в стиральной машине / © Фото из открытых источников

Стирка одеяла часто кажется настоящим испытанием: тяжело, неудобно, а главное — есть риск, что после машинной стирки оно собьется в комки или потеряет свою форму. Однако опытные хозяйки знают проверенный способ, который поможет постирать одеяло быстро, легко и без ущерба для наполнителя.

Как постирать одеяло в стиральной машинке, чтобы не сбился наполнитель

Чтобы одеяло во время стирки не сбивалось и равномерно очищалось, положите в барабан 3 чистых теннисных мячика или специальных шарика для стирки. Они будут действовать как мягкие массажеры, которые во время вращения будут разрыхлять наполнитель и не давать ему сбиваться. Также можно использовать каштаны, они еще сбивают пену, похожую на мыльный гель. Такой прием отлично подходит для пуховых, синтетических и даже хлопчатобумажных одеял.

Как правильно стирать одеяло в стиральной машинке

Температура: не более 40°C, чтобы не повредить волокна.

Режим: выберите деликатную или ручную стирку, чтобы барабан не работал слишком интенсивно.

Моющее средство: используйте жидкий гель — он лучше растворяется и не оставляет пятен.

Полоскание: дважды, чтобы полностью удалить средство из наполнителя.

Дополнительный лайфхак. Добавьте в отсек для кондиционера 2 столовые ложки белого уксуса — это сделает ткань более мягкой, а одеяло после стирки будет иметь приятный, свежий аромат без запаха стирального порошка.

Как правильно высушить одеяло

После стирки одеяло лучше высушивать горизонтально, расстелив его на ровной поверхности. Если есть возможность, поставьте рядом вентилятор или положите одеяло в проветриваемое помещение. Во время сушки периодически взбивайте одеяло руками — так оно останется пышным, как новое.