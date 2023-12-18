Как быстро избавиться от белых следов соли на обуви: действенные методы, проверенные временем

Благодаря этим подручным копеечным средствам вы избавитесь от следов соли и неприятного запаха на обуви.

Белые следы на обуви – это та проблема, которая наверняка не обошла никого. Впрочем, есть несколько проверенных методов, как избавиться от этой неприятности. Рассказываем, как быстро и надолго избавиться от белых следов на вашей обуви.

Как быстро избавиться от белых следов соли на обуви: 4 действенных способа

Уксус. Для приготовления раствора нужно смешать уксус и воду в равных пропорциях, а затем протереть загрязненные места тряпкой смоченной в средство. Дайте своей обуви высохнуть естественным способом и следы от соли исчезнут. Этот раствор удаляет белые пятна, не причиняя обуви никакого вреда.

Для приготовления раствора нужно смешать уксус и воду в равных пропорциях, а затем протереть загрязненные места тряпкой смоченной в средство. Дайте своей обуви высохнуть естественным способом и следы от соли исчезнут. Этот раствор удаляет белые пятна, не причиняя обуви никакого вреда. Пищевая сода. Из небольшого количества соды и воды сделайте пасту, затем аккуратно нанесите на загрязненные участки. Потрите обработанные белые пятна мягкой щеткой, а остатки соды протрите влажной тряпкой. Таким образом вы не только избавитесь от белых следов, но и нейтрализуете все неприятные запахи.

Из небольшого количества соды и воды сделайте пасту, затем аккуратно нанесите на загрязненные участки. Потрите обработанные белые пятна мягкой щеткой, а остатки соды протрите влажной тряпкой. Таким образом вы не только избавитесь от белых следов, но и нейтрализуете все неприятные запахи. Спирт. Нанесите немного спирта на чистую тканевую тряпку и протрите ею белые следы от соли. Этот метод хорошо подходит как для тканевой, так и для кожаной обуви. Спирт не оставит на нем никаких следов, поскольку достаточно быстро улетучивается.

Нанесите немного спирта на чистую тканевую тряпку и протрите ею белые следы от соли. Этот метод хорошо подходит как для тканевой, так и для кожаной обуви. Спирт не оставит на нем никаких следов, поскольку достаточно быстро улетучивается. Раствор лимонного сока. Сок лимона смешайте с водой в равных частях, затем с помощью тряпки нанесите на загрязненные места на обуви. Кислота помогает растворить пятна от соли, поэтому ваша обувь через несколько минут станет чистой, как ничего и не было. А еще от такого средства на ней останется свежий приятный запах.

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