Как быстро избавиться от кротов на огороде: подземные вредители сами уйдут с вашего участка

Особенно острой проблема становится в весенне-летний период, когда активность кротов достигает пика. Да, кроты не едят растения, однако их деятельность наносит вред корневой системе, что приводит к гибели культур. Однако есть много методов для борьбы с этими вредителями, которые помогут быстро от них избавиться. Рассказываем, какие самые действенные способы, чтобы избавиться от кротов на своем огороде, не нанося им никакого вреда.

Вода. Это довольно распространенный способ борьбы с вредителями, который заставит их покинуть ваш огород. Следует залить в норы большое количество воды, чтобы они больше не возвращались. Однако этот способ не всегда приносит желаемый результат, поскольку кроты могут просто переместиться на другой участок.

Рыбный рассол. Сильный рыбный запах отпугивает кротов, потому что у них повышенная чувствительность к такому аромату. Надо залить чуть-чуть рассола в каждую нору. Тогда вредитель просто уйдет с вашего участка.

Неприятные запахи. Также в борьбе с кротами помогут разные отходы и испорченная пища, обладающие неприятными резкими запахами. Это может быть кофейная гуща, тухлые яйца, испорченная рыба. Их нужно класть у нор, тогда крот точно не вернется на ваш земельный участок.

Резкие запахи могут стать действенными инструментами в борьбе с подземными вредителями. Можно использовать чеснок, острый перец, касторовое масло, тряпки, смоченные в бензине или мазуте. В магазинах продаются специальные ароматические гранулы, которые рассыпают у нор и поливают водой.