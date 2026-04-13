ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
88
Время на прочтение
3 мин

Как быстро избавиться от куриных вшей в домашних условиях: эффективные способы борьбы

Куриные вши способны за считанные недели существенно ослабить домашнюю птицу: вызывают сильный зуд, потерю перьев и резкое падение яйценоскости. Впрочем, даже в домашних условиях полностью избавиться от паразитов реально через 2–3 недели — если действовать системно и без перерывов.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как избавиться от куриных вшей

Как избавиться от куриных вшей / © pexels.com

Лучший результат дает комплексный подход: тщательная очистка курятника, использование натуральных средств (диатомовая земля, древесный пепел), регулярные пылевые ванны и повторные обработки. Именно это позволяет разрушить жизненный цикл вшей и предотвратить повторное заражение.

Важно: не останавливаться после первого облегчения. Яйца паразитов могут оставаться на перьях еще долго, поэтому только полный цикл обработок гарантирует результат.

Что такое куриные вши и чем они опасны

Куриные вши — это мелкие бескрылые паразиты из группы пухопереидов, постоянно живущих на теле птицы. Самый распространенный вид — Menacanthus stramineus, размером всего 2–3 мм.

В отличие от клещей, они не пьют кровь, а питаются перьями, чешуйками кожи и пухом, вызывая сильное раздражение, микроповреждение и воспаление.

В теплых и влажных условиях курятника (26–30 °C, влажность 70–80%) паразиты размножаются очень быстро. Полный цикл развития длится около 3 недель, а одна самка может отложить до 50 яиц, прикрепляя их к основанию перьев.

Как куриные вши влияют на продуктивность птицы

Первые симптомы заражения часто остаются незамеченными. Однако со временем у кур появляются характерные признаки:

  • постоянный зуд и беспокойство;

  • выщипывание перьев;

  • потеря аппетита;

  • ухудшение сна;

  • снижение яйценоскости на 20–40%.

В тяжелых случаях возможны анемия, слабость и даже гибель ослабленных особей. Именно поэтому борьба с вшами — это не только гигиена, но и вопрос сохранения производительности хозяйства.

Пошаговое лечение куриных вшей в домашних условиях

  1. Очистка и дезинфекция курятника

Первый этап — полная уборка помещения:

  • удаление старой подстилки;

  • мытье стен и садился горячей водой с мылом;

  • обработка 6% уксусным раствором;

  • полное высушивание помещения.

Влага создает идеальные условия для развития паразитов, поэтому курятник должен быть максимально сухим.

  1. Обработка кур натуральными средствами

Самый эффективный домашний метод — пылевые ванны.

Смесь:

  • 50% мелкого песка;

  • 30% древесной золы;

  • 20% пищевой диатомовой земли.

Куры должны купаться в смеси 15–20 минут, самостоятельно обрабатывая перья. Дополнительно смесь можно наносить под крылья и в области клоаки. Повторная обработка обязательна через 7 дней.

  1. Обработка курника

После птицы обрабатывается помещение:

  • посыпание полов смесью пепла и диатомовой земли;

  • замена подстилки;

  • обработка садов и гнезд.

Через 14–21 день производится контрольный осмотр.

Эффективные народные средства от куриных вшей

  1. Диатомовая земля работает как природный инсектицид: микрочастицы разрушают защитный слой паразитов и обезвоживают их. Безопасна для кур при правильном использовании.

  2. Древесный пепел — создает щелочную среду, которая отпугивает паразитов и усиливает эффект диатомита.

  3. Уксусный раствор — помогает дезинфицировать курятник и частично влияет на яйца паразитов. Используется в разбавленном виде.

  4. Чесночный настой — природный репеллент, который отпугивает новых паразитов и поддерживает профилактику.

Как предотвратить повторное появление куриных вшей

Профилактика является ключом к стабильному здоровью стада:

  • регулярная замена подстилки;

  • постоянный доступ к пылевым ваннам;

  • карантин новых птиц (до 14 дней);

  • добавление диатомовой земли в подстилку;

  • поддержание чистоты и вентиляции.

Также полезно использовать природные добавки — чеснок, полынь, пижму — для укрепления иммунитета птицы.

Дата публикации
Количество просмотров
88
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie