Как быстро избавиться от мошек и жучков в вазонах: эти народные методы сработают на раз

Почему завелись мошки и жучки в цветках: что делать и как быстро от них избавиться.

Сциариды – маленькие черные мошки, которые появляются на комнатных растениях. Взрослые насекомые откладывают яйца во влажную почву, из них вылупляются маленькие насекомые, питающиеся не только органикой из почвы, но и могут подъедать корни растений. Из-за чего цветы могут болеть и гибнуть. Чтобы цветы не болели из-за вредителей, есть очень простые, но действенные народные методы, которые помогут справиться с проблемой на раз.

Почему в комнатных цветах заводятся мошки?

Причина №1. Очень часто применяются народные методы обработки цветов. Особенно если подкормка или средство от вредителей изготовлены на основе пищевых отходов. Это может быть кожура банана, заварка от чая или кофейная гуща. Да, эти средства достаточно эффективны, но в то же время они привлекают в вазоны большое количество насекомых.

Очень часто применяются народные методы обработки цветов. Особенно если подкормка или средство от вредителей изготовлены на основе пищевых отходов. Это может быть кожура банана, заварка от чая или кофейная гуща. Да, эти средства достаточно эффективны, но в то же время они привлекают в вазоны большое количество насекомых. Причина №2. Не производится надлежащая обработка почвы в горшках и вазонах. Часто насекомые могут находиться в почве, поэтому при посадке нового растения, которое вы приобретете для своей коллекции, почву нужно обеззаразить. Здесь пригодится обычная марганцовка. Также для обеззараживания почву можно прогреть в духовке и только потом высаживать растения.

Не производится надлежащая обработка почвы в горшках и вазонах. Часто насекомые могут находиться в почве, поэтому при посадке нового растения, которое вы приобретете для своей коллекции, почву нужно обеззаразить. Здесь пригодится обычная марганцовка. Также для обеззараживания почву можно прогреть в духовке и только потом высаживать растения. Причина №3. Неверный полив комнатных растений. Мошки появляются там, где чрезмерно политая почва. Поэтому нужно соблюдать умеренный полив.

Неверный полив комнатных растений. Мошки появляются там, где чрезмерно политая почва. Поэтому нужно соблюдать умеренный полив. Причина №4. Сциариды появляются там, где застоявшийся воздух в доме. Поэтому следует периодически проветривать комнату, где стоят вазоны с цветами.

Сциариды появляются там, где застоявшийся воздух в доме. Поэтому следует периодически проветривать комнату, где стоят вазоны с цветами. Причина №5. Причиной появления мошек могут являться внешние факторы. Они просто могут залететь в открытое окно или через вентиляцию. Или вы можете сами занести их домой вместе с фруктами и цветами.

Как избавиться от мошек в цветах: проверенные народные методы

Чтобы навсегда изгнать насекомых из своих вазонов, нужно воспользоваться простыми народными способами, которые уже не один десяток лет доказывают свою эффективность.

Мыльный раствор. Для приготовления раствора нужно натереть 50 г хозяйственного мыла, добавить 250 мл чистой воды и опрыскать смесью цветы. Или смочить в таком растворе тряпку и потереть листвой. Такой метод следует применять раз в 5 дней до полного исчезновения насекомых. Перекись водорода. Для получения раствора против насекомых нужно в 1 литр воды прибавить 2 ст. ложки перекиси водорода, затем тщательно опрыскивайте растение и обильно полейте почву. Такая смесь не только избавит цветок от насекомых, но и улучшит состояние почвы. Также можно использовать марганцовку от насекомых в комнатных растениях. Только нужно следить, чтобы раствор был нежно-розового цвета. Чеснок. Это очень действенное средство от мошек в цветах, которое сможет отпугивать своим запахом взрослых насекомых и заодно уничтожить их живущие в почве личинки. Для приготовления раствора следует измельчить 4 зубчика чеснока, залить 1 л кипятка, настоять в течение 4 часов. Затем смесь процедить и опрыскать ею почву и листья растений, а оставшийся от смеси чеснок следует закопать в горшок. Противогельминитное средство. Один раз в неделю следует поливать комнатное растение, где завелись мошки, средством от глистов для домашних животных. Этот препарат можно найти в любой ветаптеке. Для раствора нужно использовать дозировку, предназначенную для щенков и котят.

Как избавиться от жучков в вазонах?

Чтобы избавиться от жучков, живущих в почве, есть несколько проверенных эффективных методов.

Токсическая «теплица». На некоторое время необходимо прекратить поливать растения, чтобы почва стала сухой. Затем следует разрыхлить ее с помощью небольшой палочки. Поставьте растение в полиэтиленовый пакет и опрыскивайте почву небольшим количеством «Дихлофоса». Нужно следить, чтобы средство не попало на листья, иначе растение может погибнуть. Затем следует плотно закрыть пакет и оставить горшок на 7 часов. В почву можно вонзить несколько палочек, чтобы пакет не примял растение. При необходимости процедуру можно повторить через неделю. Опустите комнатное растение в воду. Это очень простой, но эффективный метод, для которого нужно набрать в ванную воду. Затем поставить туда комнатное растение, чтобы вода его полностью покрывала. Цветок в воде следует держать в течение нескольких часов: все жучки, личинки и мошки погибнут и просто всплывут на поверхность. Затем следует вылить воду и тщательно промыть растение. Апельсиновые корки очень эффективны в борьбе с жучками из-за своего запаха. Нужно измельчить кожуру апельсина и разложить часть на поверхности грунта в горшке, остальную часть следует зарыть внутрь. Это не только позволит избавиться от жучков, но и будет способствовать распространению приятного аромата по всей комнате.

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