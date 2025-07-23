Какой запах отпугивает мух в доме / © Unsplash

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Оно простое, эффективеное и, главное, натуральное. Надоевшие насекомые забудут дорогу к вашему дому, а вы сможете спокойно наслаждаться летом.

Речь идет об эфирном масле гвоздики. Мухи очень сильно не любят этот запах. Но желательно, говорят специалисты, использовать высококонцентрированное растительное масло.

Возьмите ватные диски, хорошо смочите их в эфирном масле гвоздики, а затем разложите на всех подоконниках в своем доме. Вы можете дополнительно добавить несколько капель вещества в воду, залить в пульверизатор и просто распылить в комнате, где чаще всего мухи появляются.

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Иногда эти надоедливые насекомые лезут на стол, что чрезвычайно сильно раздражает, особенно когда на нем стоят продукты. Чтобы отпугнуть их от поверхностей на кухне, разложите на них разрезанные половинки свежего лимона, а в мякоть вставьте сушеную гвоздику, которую можно приобрести в отделе приправ в любом магазине.

Неплохо справляется с отпугиванием мух лаванда. Вы можете использовать либо эфирное масло (так же, как и гвоздику), либо приобрести специальные лавандовые свечи и зажигать их в помещении.

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