Как быстро избавиться от неприятного запаха из обуви: 8 методов, дающих стопроцентный результат

Эти простые способы помогут мгновенно убрать неприятный запах из любимых кроссовок или ботинок.
Даже самые чистоплотные люди имеют проблему они обуви. Часто это не зависит от чистоплотности, усугубить эту неприятность может длительное ношение или некорректный уход за ботинками. Рассказываем о восьми простых, но крайне действенных методах, как быстро и без лишних усилий избавиться от неприятного запаха из обуви.
Как быстро и без чрезмерных усилий избавиться от неприятного запаха из обуви
- Пищевая сода. Насыпьте соду в обувь, нуждающуюся в чистке, и оставьте на ночь. Пищевая сода обладает антисептическими свойствами, а также абсорбирует запахи. Поэтому наутро ваша обувь будет чистой и свежей, без неприятных посторонних запахов.
- Чайные пакетики. Поместите чайные пакетики в обувь на ночь. Чай уберет неприятный запах и оставит свой яркий аромат.
- Лимонный сок. Смешайте сок лимона и воду в равных частях и распылите раствор внутрь обуви. Смесь уберет неприятный запах, оставляя после себя свежий лимонный аромат.
- Морозилка. Нужно завернуть обувь в ткань или бумагу и положить в морозилку на ночь. Низкая температура уничтожит все микроорганизмы, которые являются причиной вони, и к утру ваша обувь будет свежей, без неприятного запаха.
- Абсорбирующие вещества. Можно насыпать в обувь соду, соль, детскую присыпку, кофе или активированный уголь. Эти средства впитают в себя влагу и неприятный запах, и через 12 часов ваша любимая обувь будет пахнуть, как новая.
- Антисептики. Если в вашей аптечке есть любое антисептическое средство, вы можете сбрызнуть им обувь изнутри. Так вы убьете все бактерии, вызывающие вонь.
- Перекись водорода. Смочите ватный диск или салфетку в перекиси и хорошо протрите свою обувь внутри, дайте высохнуть, и неприятный запах взойдет, словно ничего не было.
- Дезодоранты для обуви. Такие средства для обуви продаются в любом супермаркете. Достаточно просто распылить спрей на вашу любимую пару и вонь исчезнет, останется только приятный аромат дезодоранта.
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