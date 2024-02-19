Как быстро избавиться от неприятного запаха из обуви: 8 методов, дающих стопроцентный результат

Даже самые чистоплотные люди имеют проблему они обуви. Часто это не зависит от чистоплотности, усугубить эту неприятность может длительное ношение или некорректный уход за ботинками. Рассказываем о восьми простых, но крайне действенных методах, как быстро и без лишних усилий избавиться от неприятного запаха из обуви.

Как быстро и без чрезмерных усилий избавиться от неприятного запаха из обуви

Пищевая сода. Насыпьте соду в обувь, нуждающуюся в чистке, и оставьте на ночь. Пищевая сода обладает антисептическими свойствами, а также абсорбирует запахи. Поэтому наутро ваша обувь будет чистой и свежей, без неприятных посторонних запахов.

Насыпьте соду в обувь, нуждающуюся в чистке, и оставьте на ночь. Пищевая сода обладает антисептическими свойствами, а также абсорбирует запахи. Поэтому наутро ваша обувь будет чистой и свежей, без неприятных посторонних запахов. Чайные пакетики. Поместите чайные пакетики в обувь на ночь. Чай уберет неприятный запах и оставит свой яркий аромат.

Поместите чайные пакетики в обувь на ночь. Чай уберет неприятный запах и оставит свой яркий аромат. Лимонный сок. Смешайте сок лимона и воду в равных частях и распылите раствор внутрь обуви. Смесь уберет неприятный запах, оставляя после себя свежий лимонный аромат.

Смешайте сок лимона и воду в равных частях и распылите раствор внутрь обуви. Смесь уберет неприятный запах, оставляя после себя свежий лимонный аромат. Морозилка. Нужно завернуть обувь в ткань или бумагу и положить в морозилку на ночь. Низкая температура уничтожит все микроорганизмы, которые являются причиной вони, и к утру ваша обувь будет свежей, без неприятного запаха.

Нужно завернуть обувь в ткань или бумагу и положить в морозилку на ночь. Низкая температура уничтожит все микроорганизмы, которые являются причиной вони, и к утру ваша обувь будет свежей, без неприятного запаха. Абсорбирующие вещества. Можно насыпать в обувь соду, соль, детскую присыпку, кофе или активированный уголь. Эти средства впитают в себя влагу и неприятный запах, и через 12 часов ваша любимая обувь будет пахнуть, как новая.

Можно насыпать в обувь соду, соль, детскую присыпку, кофе или активированный уголь. Эти средства впитают в себя влагу и неприятный запах, и через 12 часов ваша любимая обувь будет пахнуть, как новая. Антисептики. Если в вашей аптечке есть любое антисептическое средство, вы можете сбрызнуть им обувь изнутри. Так вы убьете все бактерии, вызывающие вонь.

Если в вашей аптечке есть любое антисептическое средство, вы можете сбрызнуть им обувь изнутри. Так вы убьете все бактерии, вызывающие вонь. Перекись водорода. Смочите ватный диск или салфетку в перекиси и хорошо протрите свою обувь внутри, дайте высохнуть, и неприятный запах взойдет, словно ничего не было.

Смочите ватный диск или салфетку в перекиси и хорошо протрите свою обувь внутри, дайте высохнуть, и неприятный запах взойдет, словно ничего не было. Дезодоранты для обуви. Такие средства для обуви продаются в любом супермаркете. Достаточно просто распылить спрей на вашу любимую пару и вонь исчезнет, останется только приятный аромат дезодоранта.

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