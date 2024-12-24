Как быстро избавиться от неприятного запаха в холодильнике: неожиданный метод

Рассказываем о хитром трюке, который на отлично справляется с неприятным запахом. Им пользовались еще наши бабушки, когда не было специальных моющих средств.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: неожиданный трюк с яблоком и картофелем

Это надежный способ решения проблемы со смрадом в холодильнике, который стоит копейки, а результат от него действительно потрясающий.

Яблоки обладают мощным абсорбирующим действием, то есть впитывают в себя все неприятные запахи. Поэтому сообразительные хозяйки просто разрезают яблоко на куски и раскладывают их на полках холодильника. Фрукт будет не только впитывать неприятный запах, но и придавать легкий свежий аромат. Яблоки следует менять раз в несколько дней, чтобы они сами не портились.

Картофель также станет отличным помощником в борьбе со смрадом. Разрежьте картофелину пополам и положите на полки холодильника, она будет впитывать влагу, которая обычно является причиной вони. Овощ также следует менять, чтобы он не спровоцировал появление плесени.

Как избавиться от неприятного запаха из холодильника: еще несколько действенных средств

Чтобы избавиться от вони, сначала определите его причину. Это могут быть испорченные продукты, разлитое блюдо или напиток. Затем вымойте холодильник и дайте ему высохнуть. Возьмите обычную соду и насыпьте в блюдце или стакан и поставьте в холодильник. Сода обладает антисептическими свойствами и абсорбирующим эффектом, поэтому на отлично справится со смрадом. Ее нужно периодически менять, чтобы она хорошо справлялась со своей задачей.

Также периодически мойте холодильник водой с уксусом, это убивает неприятные запахи, и вам не придется с ними постоянно бороться. Смешайте воду и уксус в пропорции 2:1, вымойте холодильник. А остаток раствора насыпьте в стакан и поставьте на полку, он также будет впитывать неприятный запах.

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