Чем помыть окно, чтобы не было плесени / © Фото из открытых источников

Для этого понадобятся всего два доступных и недорогих средства. Смешиваем их в простой пропорции, наносим — и проблема решена. Соединяем по 30 мл аптечной перекиси водорода и столового 9% уксуса. Полученным раствором смачиваем тряпку или губку и обрабатываем участки, где чаще всего появляется плесень.

Средство оставляем на 30 минут для максимальной эффективности, после чего тщательно смываем водой. Затем поверхность аккуратно просушиваем мягкой тканью. Плесни на рамах больше не появится.

Чтобы предотвратить повторное появление грибка, важно соблюдать несколько правил:

Регулярно проветривать помещения, особенно влажные комнаты, ванную и кухню. Используйте осушители воздуха или кондиционеры во влажных помещениях. Проверять герметичность окон и при необходимости уплотнять швы. Чистить оконные рамы и подоконники не менее одного раза в несколько месяцев.

Такую обработку можно проводить раз в несколько лет — это надежный и безопасный способ защиты от грибка, от которого так трудно избавиться. Этот метод прост, экономичен и эффективен даже в борьбе с давно образованной плесенью.