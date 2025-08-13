Как быстро избавиться от плесени в стиральной машине: простые и бюджетные способы

Стиральная машинка / © pixabay.com

Плесень в стиральной машине — проблема, с которой сталкивается большинство владельцев техники. Она не только портит белье и вызывает неприятный запах, но и представляет опасность для здоровья. Чаще всего плесень появляется на резиновом уплотнителе люка, где задерживается влага.

Об этом пишет Storinka.

Избавиться от этой проблемы можно простыми и дешевыми средствами. Один из вариантов — перекись водорода. Для этого достаточно смешать его с водой в равных частях (или использовать 3% раствор без разбавления) и обработать резину. Через 10–15 минут остатки плесени нужно оттереть щеткой, промыть и насухо вытереть.

Еще один метод — лимонная кислота в сочетании с моющим средством типа «Доместоса». Сначала резину протирают, наносят средство и оставляют на два часа. Затем засыпают лимонную кислоту в барабан, включают высокую температуру и запускают полоскание.

Пищевая сода также поможет справиться с плесенью. Раствор из чайной ложки соды и стакана воды нужно нанести на уплотнитель, оставить на пол часа, а затем запустить короткий цикл стирки.

Чтобы плесень не появлялась снова, после каждой стирки барабан и резиновые детали следует протирать насухо, дверцу оставлять приоткрытой, а раз в месяц запускать «пустую» стирку на максимальной температуре.

