Как быстро избавиться от темных кругов под глазами в домашних условиях

Эти бюджетные способы помогут за 20 минут решить проблему синяков и темных кругов вокруг глаз.
Если глаза выдают усталость, это достаточно легко решить с помощью подручных средств. Конечно, когда есть косметические патчи, можно использовать их, а если нет – не беда. Самостоятельно приготовленные средства ничем не хуже, поэтому отлично справятся с темными кругами и синяками под глазами.
Как избавиться от синяков под глазами с помощью подручных средств
- Огурец. Отрежьте два ломтика огурца и приложите на 10-15 минут к глазам. Это поможет избавиться от усталости и уменьшить отеки. Этот овощ содержит витамин С, который подпитывает и увлажняет кожу, также в нем есть кремний, именно этот микроэлемент помогает избавиться от темных кругов.
- Пакетики зеленого чая. Зеленые листья чая содержат мощную долю кофеина, обладающего антиоксидантными свойствами и стимулирующего кровоток вокруг глаз. Заварите два пакетика чая в воде, дайте им остыть, а затем положите их на каждый глаз на 20 минут. После процедуры умойте лицо холодной водой.
- Патчи из касторового масла. Сначала нанесите под глаза касторовое масло легкими похлопывающими движениями. Затем разрежьте пополам 2 ватных диска и смочите их в заварке черного чая. Приложите патчи на места, смазанные касторовым маслом, на 20 минут. Процедуру проводите за час до сна, чтобы к утру синяки под глазами исчезли.
Читайте также:
Верно ли, что мед не портится: об этом почти никто не знает
Почему категорически нельзя переваривать яйца: запомните это раз и навсегда
Какие комнатные растения защищают от сглаза: об этом почти никто не знает