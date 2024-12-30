Как быстро избавиться от темных кругов под глазами в домашних условиях

Если глаза выдают усталость, это достаточно легко решить с помощью подручных средств. Конечно, когда есть косметические патчи, можно использовать их, а если нет – не беда. Самостоятельно приготовленные средства ничем не хуже, поэтому отлично справятся с темными кругами и синяками под глазами.

Как избавиться от синяков под глазами с помощью подручных средств

Огурец. Отрежьте два ломтика огурца и приложите на 10-15 минут к глазам. Это поможет избавиться от усталости и уменьшить отеки. Этот овощ содержит витамин С, который подпитывает и увлажняет кожу, также в нем есть кремний, именно этот микроэлемент помогает избавиться от темных кругов.

Отрежьте два ломтика огурца и приложите на 10-15 минут к глазам. Это поможет избавиться от усталости и уменьшить отеки. Этот овощ содержит витамин С, который подпитывает и увлажняет кожу, также в нем есть кремний, именно этот микроэлемент помогает избавиться от темных кругов. Пакетики зеленого чая. Зеленые листья чая содержат мощную долю кофеина, обладающего антиоксидантными свойствами и стимулирующего кровоток вокруг глаз. Заварите два пакетика чая в воде, дайте им остыть, а затем положите их на каждый глаз на 20 минут. После процедуры умойте лицо холодной водой.

Зеленые листья чая содержат мощную долю кофеина, обладающего антиоксидантными свойствами и стимулирующего кровоток вокруг глаз. Заварите два пакетика чая в воде, дайте им остыть, а затем положите их на каждый глаз на 20 минут. После процедуры умойте лицо холодной водой. Патчи из касторового масла. Сначала нанесите под глаза касторовое масло легкими похлопывающими движениями. Затем разрежьте пополам 2 ватных диска и смочите их в заварке черного чая. Приложите патчи на места, смазанные касторовым маслом, на 20 минут. Процедуру проводите за час до сна, чтобы к утру синяки под глазами исчезли.

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