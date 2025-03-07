Как быстро избавиться от тли на розах: полезные лайфхаки, о которых мало кто знает

Эти простые, но крайне эффективные средства помогут избавиться от вредителей, которые атакуют розовые кусты.
Если на ваши любимые цветы напала тля, то нужно очень быстро обработать кусты. Не стоит покупать специальные средства, ведь все, что нужно, обязательно найдется в вашем доме. Рассказываем, как быстро избавиться от тли на кустах роз с помощью народных методов.
Как избавиться от тли на розах: три лучших бюджетных способа
- Нашатырный спирт поможет избавиться от вредителей не только на розах, им также можно обработать кусты смородины. Для этого нужно приготовить раствор. В небольшом количестве воды нужно развести 2 ст. ложки нашатырного спирта и столовую ложку геля для мытья посуды. Эту смесь нужно развести в восьми литрах теплой воды и хорошо перемешать. Обработайте кусты полученным раствором.
- Зола. Из древесной золы нужно приготовить раствор. Для этого нужно взять 300 граммов пепла и растворить в двух литрах кипятка. После того, как средство остынет, окропите им кусты роз.
- Хозяйственное мыло также отлично справится с тлей. Необходимо натереть брусок мыла на терке и развести водой в пропорции 300 г на 10 литров. Как только мыло полностью растворится в воде, необходимо провести процедуру. Крапить кусты роз лучше несколько раз для усиления эффекта.
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