Как быстро избавиться от тли на розах: полезные лайфхаки, о которых мало кто знает

Если на ваши любимые цветы напала тля, то нужно очень быстро обработать кусты. Не стоит покупать специальные средства, ведь все, что нужно, обязательно найдется в вашем доме. Рассказываем, как быстро избавиться от тли на кустах роз с помощью народных методов.

Как избавиться от тли на розах: три лучших бюджетных способа

Нашатырный спирт поможет избавиться от вредителей не только на розах, им также можно обработать кусты смородины. Для этого нужно приготовить раствор. В небольшом количестве воды нужно развести 2 ст. ложки нашатырного спирта и столовую ложку геля для мытья посуды. Эту смесь нужно развести в восьми литрах теплой воды и хорошо перемешать. Обработайте кусты полученным раствором.

поможет избавиться от вредителей не только на розах, им также можно обработать кусты смородины. Для этого нужно приготовить раствор. В небольшом количестве воды нужно развести 2 ст. ложки нашатырного спирта и столовую ложку геля для мытья посуды. Эту смесь нужно развести в восьми литрах теплой воды и хорошо перемешать. Обработайте кусты полученным раствором. Зола. Из древесной золы нужно приготовить раствор. Для этого нужно взять 300 граммов пепла и растворить в двух литрах кипятка. После того, как средство остынет, окропите им кусты роз.

Из древесной золы нужно приготовить раствор. Для этого нужно взять 300 граммов пепла и растворить в двух литрах кипятка. После того, как средство остынет, окропите им кусты роз. Хозяйственное мыло также отлично справится с тлей. Необходимо натереть брусок мыла на терке и развести водой в пропорции 300 г на 10 литров. Как только мыло полностью растворится в воде, необходимо провести процедуру. Крапить кусты роз лучше несколько раз для усиления эффекта.

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