Как быстро избавиться от влаги в погребе: плесень и конденсат исчезнут навсегда

Что убивает влагу в подвале и погребе: советы опытных хозяев.
Весной в каждом украинском дворе очень много работы, это также касается подвалов и погребов. Ведь когда температура воздуха нагревается, в погребе начинает собираться конденсат, повышается влажность и возникает неприятный запах. Это вызывает ряд проблем: появляется грибок на стенах, овощи и фрукты начинают гнить и т.д. Опытные хозяева поделились несколькими секретами, как избежать этой проблемы. Рассказываем, что нужно делать, чтобы в погребе или подвале всегда было сухо.
Что нужно сделать, чтобы в погребе было сухо
- Избавиться от трещин на поверхностях. Из трещин в погреб попадает вода, поэтому надо обработать все видимые дефекты на стенах и полу герметиком или специальным материалом для гидроизоляции.
- Наладить вентиляцию в погребе. Когда нет циркуляции воздуха, тогда могут появляться грибок и плесень. Если нельзя сделать специальные отверстия для вентиляции, то следует регулярно проветривать погреб, чтобы не застаивался воздух.
- Контролировать уровень влажности. Когда нет специального прибора для измерения уровня влажности, следует обращать внимание на стены. Если появляются капли влаги или плесень, значит, нужно немедленно принимать меры для проветривания и уничтожения грибка.
Чем обработать стены погреба: какая известь лучше впитывает влагу
Чтобы избавиться от чрезмерной влаги в погребе, нужно побелить стены известью. Ее следует густо развести и добавить немного медного купороса, затем нанести толстым слоем на стены. Таким образом вы снизите влажность воздуха в подвале.
Также можно отделать стены медным купоросом, он лучше всего убивает плесень в погребе. Его концентрация не должна быть выше 5%. А потом следует пройтись по стенам известью, чтобы закрепить результат.
Что делать, чтобы в погребе не было конденсата
- Опилки. Чтобы в подвале или погребе не было чрезмерной влажности, пол лучше засыпать сухими опилками. Их следует менять всякий раз, когда они будут становиться влажными. Таким образом потолок и стены погреба будут оставаться сухими, на них не будет конденсата и не будет заводиться плесень.
- Картон. Опытные хозяева часто используют старые коробки, чтобы избавиться от излишней влаги в погребе. Для этого нужно выстелить картон на пол и менять его на новый при необходимости.
- Соль и пепел. Можно расставить емкости с солью или пеплом, хорошо впитывающими чрезмерную влагу.
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