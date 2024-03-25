Как быстро избавиться от влаги в погребе: плесень и конденсат исчезнут навсегда

Весной в каждом украинском дворе очень много работы, это также касается подвалов и погребов. Ведь когда температура воздуха нагревается, в погребе начинает собираться конденсат, повышается влажность и возникает неприятный запах. Это вызывает ряд проблем: появляется грибок на стенах, овощи и фрукты начинают гнить и т.д. Опытные хозяева поделились несколькими секретами, как избежать этой проблемы. Рассказываем, что нужно делать, чтобы в погребе или подвале всегда было сухо.

Что нужно сделать, чтобы в погребе было сухо

Избавиться от трещин на поверхностях. Из трещин в погреб попадает вода, поэтому надо обработать все видимые дефекты на стенах и полу герметиком или специальным материалом для гидроизоляции.

Из трещин в погреб попадает вода, поэтому надо обработать все видимые дефекты на стенах и полу герметиком или специальным материалом для гидроизоляции. Наладить вентиляцию в погребе. Когда нет циркуляции воздуха, тогда могут появляться грибок и плесень. Если нельзя сделать специальные отверстия для вентиляции, то следует регулярно проветривать погреб, чтобы не застаивался воздух.

Когда нет циркуляции воздуха, тогда могут появляться грибок и плесень. Если нельзя сделать специальные отверстия для вентиляции, то следует регулярно проветривать погреб, чтобы не застаивался воздух. Контролировать уровень влажности. Когда нет специального прибора для измерения уровня влажности, следует обращать внимание на стены. Если появляются капли влаги или плесень, значит, нужно немедленно принимать меры для проветривания и уничтожения грибка.

Чем обработать стены погреба: какая известь лучше впитывает влагу

Чтобы избавиться от чрезмерной влаги в погребе, нужно побелить стены известью. Ее следует густо развести и добавить немного медного купороса, затем нанести толстым слоем на стены. Таким образом вы снизите влажность воздуха в подвале.

Также можно отделать стены медным купоросом, он лучше всего убивает плесень в погребе. Его концентрация не должна быть выше 5%. А потом следует пройтись по стенам известью, чтобы закрепить результат.

Что делать, чтобы в погребе не было конденсата

Опилки. Чтобы в подвале или погребе не было чрезмерной влажности, пол лучше засыпать сухими опилками. Их следует менять всякий раз, когда они будут становиться влажными. Таким образом потолок и стены погреба будут оставаться сухими, на них не будет конденсата и не будет заводиться плесень.

Чтобы в подвале или погребе не было чрезмерной влажности, пол лучше засыпать сухими опилками. Их следует менять всякий раз, когда они будут становиться влажными. Таким образом потолок и стены погреба будут оставаться сухими, на них не будет конденсата и не будет заводиться плесень. Картон. Опытные хозяева часто используют старые коробки, чтобы избавиться от излишней влаги в погребе. Для этого нужно выстелить картон на пол и менять его на новый при необходимости.

Опытные хозяева часто используют старые коробки, чтобы избавиться от излишней влаги в погребе. Для этого нужно выстелить картон на пол и менять его на новый при необходимости. Соль и пепел. Можно расставить емкости с солью или пеплом, хорошо впитывающими чрезмерную влагу.

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