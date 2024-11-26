Как быстро избавиться от волос, жира и мыла в канализационном сливе: помогут подручные средства

Если в канализационную трубу попадают волосы – это беда, потому что вместе с жиром или мылом, которые накапливаются на стенках труб, они образуют пробки, которые трудно достать или растворить.
Рассказываем о достаточно простых, но действенных способах, как быстро избавиться от волос, жира и мыла в сливе.
Как прочистить слив от волос и мусора: действенные народные методы
- Кипяток. Залейте в трубу горячую воду, высокая температура растворит жир и мыло, которые скрепляют волосяную пробку. Таким образом, ее можно будет легко протолкнуть в канализацию.
- Сода и уксус. Эти вещества отлично справятся с проблемой, так как способны разъедать мусор и волосы, которые накапливаются в канализационной трубе. Сначала разогрейте трубу кипятком, затем засыпьте 150 г соды в сток, а через 15 минут залейте уксус. Половины стакана будет достаточно, чтобы избавиться от пробки из волос, мусора и жира.
- Раствор соли и соды. Этот способ очень эффективен для того, чтобы избавиться от волос в ливне. Смешайте по 200 г соды и соли в глубокой емкости, залейте эту смесь кипятком, воды должно быть около полулитра. Залейте приготовленный раствор в слив ванной на ночь, а утром просто промойте трубу кипятком.
- Кока-кола. Этот напиток отлично справится с жиром и мылом на стенках канализационной трубы. Для этого нужно в сток ванной залить два литра напитка и подождать два-три часа. После этого следует промыть сливную трубу кипятком.
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