Как быстро избавиться от запаха пота на верхней одежде без стирки: поможет аптечный продукт

Как избавиться от запаха пота на верхней одежде / © Freepik

Запах пота на верхней одежде — проблема, с которой сталкивается практически каждый. Куртки, пальто, жакеты и пуховики нельзя стирать, а визит в химчистку требует времени и дополнительных затрат денег. К счастью, существует простое аптечное средство, которое помогает нейтрализовать неприятный аромат без стирки, и действовать он начинает в считанные секунды.

Как избавиться от запаха пота на верхней одежде за считанные секунды без стирки

Самым эффективным средством для устранения запаха пота без стирки считается обычный борный спирт. Этот копеечный препарат давно используется в косметологии и гигиене, но его свойства идеально подходят и для ухода за одеждой. Борный спирт не просто маскирует запах, он уничтожает бактерии, которые являются настоящим источником неприятного аромата.

Чтобы обработать вещь, достаточно смочить ватный диск борным спиртом и аккуратно пройтись по внутренней части одежды особенно по зоне подмышек и подкладке. Через несколько минут запах исчезает полностью, а на ткани не остается никаких пятен или разводов. Борный спирт быстро улетучивается, поэтому одежда не требует дополнительной чистки после процедуры.

Преимущество этого средства в том, что оно подходит даже для деликатных тканей, которые нельзя мочить или тереть. Пальто из шерсти, пуховики, куртки с мембраной — все это можно освежить без риска повреждения материала. К тому же, борный спирт обладает легким антисептическим эффектом, поэтому устраняет не только запах, но и возможные бактерии, которые остаются на подкладке после активного дня.