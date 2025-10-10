Как быстро избавиться от желтых пятен от пота на одежде: даже старые следы исчезнут, словно не было

Как отстирать желтые пятна от пота / © Freepik

Реклама

Желтые пятна на одежде, особенно под мышками, — одна из самых неприятных проблем, которая портит много любимых вещей. Пот сам по себе не имеет цвета, но при взаимодействии с дезодорантами и солями кожи оставляет язвительные желтоватые следы, которые трудно отстирать обычным порошком. К счастью, существует простой домашний способ, который поможет вернуть вещам первозданную белизну и яркость без агрессивной химии и вреда для волокон.

Домашний раствор от желтых пятен на одежде, который действительно работает

Чтобы избавиться даже от устаревших пятен, приготовьте натуральный очиститель из двух доступных ингредиентов:

3 столовые ложки перекиси водорода 3%.

1 столовая ложка нашатырного спирта.

Смешайте средства в стеклянной или пластиковой миске. Затем с помощью губки нанесите смесь на пятно, оставьте на 10 минут, после чего постирайте одежду обычным способом. Важно: перед применением протестируйте раствор на незаметном участке ткани, чтобы убедиться, что она не обесцвечивается.

Реклама

Для деликатных вещей есть щадящий вариант. Если вещь из шелка или шерсти имеет тонкую структуру, используйте молочный очиститель. Смешайте молоко и лимонный сок в равных пропорциях, нанесите на пятно, оставьте на час и тщательно прополощите. Этот метод не только выведет пятна, но и смягчит волокна ткани, сделав вещь приятной на ощупь.