Как быстро натереть плавленый сыр без прилипания: полезный лайфхак, который сэкономит время и нервы

Как натереть плавленый сыр / © cvu.org.ua

Плавленый сыр — универсальный продукт, который добавляют в блюда и соусы. Но, наверно, каждая хозяйка не раз сталкивалась с проблемой: как только начинаешь его тереть, мягкая масса начинает мазаться, липнуть к терке и рукам, превращая процесс в настоящее испытание. На самом деле существует один простой прием, который позволяет натереть даже самый нежный сыр так же легко, как и твердый.

Почему плавленый сыр так сильно прилипает к терке

Мягкая текстура — не случайность, а результат технологии. В состав плавленых сырков входят соли-плавители, делающие массу эластичной и более влажной. Именно поэтому при комнатной температуре сыр мгновенно начинает таять в руках и цепляться за металлические зубчики терки.

Как натереть плавленый сыр без нервов: лайфхак, который действительно работает

Самый эффективный способ избежать прилипания — предварительно охладить сырок в морозилке. Но важно сделать это правильно.

Положите плавленый сыр в морозильную камеру на 20–25 минут. За это время он не замерзнет полностью, но уплотнится. Когда вы его достанете, поверхность станет твердой и не будет размазываться. В таком состоянии продукт держит форму и легко натирается без прилипания.

Еще одна маленькая хитрость — слегка смазать терку каплей растительного масла. Это создаст тонкую пленку, которая не даст сырной массе хвататься за металл. Важно: масла нужно совсем чуть-чуть, буквально провести пальцем по поверхности.

Сочетание двух методов — охлаждения и минимальное смазывания — гарантирует идеальный результат.

Если нужно натереть несколько сырков сразу, положите их все в морозилку, но доставайте по одному, так они не успеют размякнуть. Также рекомендуется использовать среднюю или мелкую терку: сыр на ней скользит лучше и не прилипает.