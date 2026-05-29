Как быстро наточить ножи мясорубки без мастера и дорогих инструментов: проверенные методы

Проверенные способы восстановления остроты ножей мясорубки.

Вера Хмельницкая
Как заточить ножи мясорубки своими руками

С течением времени мясорубка начинает хуже работать: мясо мнется, а не режется, устройство забивается и требует больше усилий для использования. Самая частая причина — затупление ножа. Но не обязательно обращаться к мастеру или покупать специальные инструменты. Чаще всего заточить мясорубку можно дома своими руками.

Как быстро заточить нож мясорубки в домашних условиях

  • Заточка на наждачной бумаге. Это самый простой и распространенный метод. Пложите наждачную бумагу на ровную поверхность, ее зернистость должна быть до 400, и смочите водой. Круговыми движениями водите ножом и решеткой по бумаге, проверяйте равномерность заточки. Этот способ позволяет быстро восстановить режущую поверхность.

  • Стеклянная или зеркальная поверхность и абразив. Если нет наждачной бумаги, можно использовать стекло. Насыпьте немного мелкого абразива — соды или пасты, на стеклянную поверхность и равномерно двигайте нож, контролируя угол прилегания. Этот способ подходит для легкого затупления.

  • Заточка парная — нож и решетка. Важно, чтобы эти две детали всегда были притерты друг к другу. Положите их вместе на абразив — соль или соду, двигайте круговыми движениями, добиваясь идеального прилегания поверхностей. Это повышает эффективность резки.

  • Керамическая тарелка или дно чашки. Это очень действенный способ. О неглазированную часть керамики легкими движениями заточите ножи, затем хорошо промойте.

При затачивании важно не менять угол ножа, не нажимать слишком сильно, следует затачивать нож и решетку, проверять плотность прилегания. После работы необходимо тщательно вымыть детали мясорубки, чтобы частицы металлической пыли или абразива не попали в пищу.

