Как быстро очистить воду из-под крана без каких-либо фильтров: об этом мало кто знает

Да, централизованная система чистки хорошо выполняет свою функцию, однако водопроводная вода довольно часто содержит примеси, придающие ей неприятный привкус и запах. А установка фильтров требует значительных финансовых затрат.

Качество водопроводной воды остается одной из актуальных проблем для многих домохозяйств. Впрочем, существуют достаточно простые, но крайне эффективные способы очистить ее. И для этого ничего не нужно, кроме подручных средств. Рассказываем о методе очистки воды, который поможет сделать ее пригодной для употребления.

Как очистить воду из-под крана без фильтров: полезный лайфхак

Возьмите стеклянную банку или эмалированную кастрюлю, посуда должна быть тщательно вымыта, чтобы не было посторонних запахов. Наберите в подготовленную емкость водопроводной воды, оставив примерно 5 сантиметров до края.

Дайте воде отстояться в течение 20 минут, а затем добавьте 2 очищенных зубчика чеснока и 3 таблетки активированного угля. Чеснок обладает природными антибактериальными свойствами, а активированный уголь эффективно поглощает примеси и неприятные запахи.

Воду надо оставить на 6 часов, накрыв емкость марлей, чтобы был доступ воздуха. По истечении времени фильтрации процедите воду через несколько слоев марли, чтобы она была чистой и прозрачной. Затем нужно перелить отфильтрованную воду в стеклянную посуду с плотно закрывающейся крышкой.

Хранить такую воду можно до 48 часов в прохладном темном месте. Ее можно смело пить, делать из нее горячие напитки или варить супы. Если за двое суток вы не успели использовать отфильтрованную воду, ее лучше вылить, потому что она может изменить вкусовые свойства.

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