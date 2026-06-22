Как быстро охладиться во время жары: совет врача стал вирусным

Жара / © ТСН

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На фоне рекордной жары в Великобритании врач поделился простым методом, помогающим быстро охладить тело и легче заснуть в жаркие ночи. Для этого понадобятся только холодовые пакеты или обычный лед.

Об этом говорится в материале Express.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе температура воздуха в некоторых регионах Великобритании может достигнуть 39°C, что станет новым рекордом для июня. Поэтому метеорологическая служба страны объявила красный уровень опасности в отдельных районах Англии и Уэльса.

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На фоне аномальной жары врач Джонни Беттеридж, ранее работавший в отделениях неотложной помощи и анестезиологии, рассказал об эффективном способе быстрого охлаждения организма.

По его словам, холодовые пакеты следует прикладывать к участкам, где проходят крупные кровеносные сосуды — на шею, под мышки или в паховую зону.

«При быстром охлаждении мы использовали пакеты со льдом в местах расположения крупных сосудов. Это помогает гораздо быстрее снизить температуру тела», — объяснил медик.

Врач отметил, что лично считает самым эффективным участком именно подмышки. Перед использованием холодовой пакет рекомендуется завернуть в тонкую ткань или футболку во избежание дискомфорта.

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По словам Беттериджа, этот метод он применяет и для борьбы с жарой ночью.

«Я сплю на боку, поэтому кладу холодовой пакет под мышку. Вместе с вентилятором этого достаточно, чтобы расслабиться и быстрее заснуть», — рассказал он.

Медик добавил, что такой способ охлаждения использовался и для пациентов с очень высокой температурой тела от 40 до 43°C.

Реакция Сети

После публикации совета в социальных сетях многие пользователи отметили его эффективность и поделились собственными способами пережить жаркую погоду.

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Специалисты также напоминают, что в жару важно пить достаточно воды, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами и следить за признаками перегрева организма.

Между тем, в Украине ожидается резкое изменение погодных условий из-за приближения холодного атмосферного фронта. Уже во вторник, 23 июня, он пересечет большинство областей страны.

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