Как быстро отчистить пуховик от пятен без стирки: засаленные рукава и воротник будут, как новые

С помощью этих простых подручных средств можно легко избавиться от грязи: пятна из куртки сойдут сами.

Если запачкан ваш любимый пуховик, рукава стали засаленными или косметика на воротнике, не надо бросать куртку в стиралку или сдавать ее в химчистку. Чтобы вывести пятна и удалить загрязнения со своей верхней одежды достаточно будет немного времени и нескольких копеечных подручных средств.

Как легко и быстро почистить засаленный пуховик без стирки: советы хозяек

Нашатырь и перекись. Смесь этих средств быстро растворяет пятна, через несколько минут ваш пуховик станет чистым и свежим, словно только что из магазина. Возьмите по столовой ложке перекиси и нашатырного спирта, тщательно размешайте, смочите в средстве губку, нанесите на пятна и оставьте на 4-5 минут. Затем смойте раствор водой, пятна сойдут, словно и не было.

Смесь этих средств быстро растворяет пятна, через несколько минут ваш пуховик станет чистым и свежим, словно только что из магазина. Возьмите по столовой ложке перекиси и нашатырного спирта, тщательно размешайте, смочите в средстве губку, нанесите на пятна и оставьте на 4-5 минут. Затем смойте раствор водой, пятна сойдут, словно и не было. Крахмал и соль. Для приготовления средства следует смешать соль и крахмал в равных частях, добавьте немного воды, чтобы образовалась пастообразная смесь. Нанесите средство на засаленные места, подождите 7 минут и сотрите влажной губкой.

Для приготовления средства следует смешать соль и крахмал в равных частях, добавьте немного воды, чтобы образовалась пастообразная смесь. Нанесите средство на засаленные места, подождите 7 минут и сотрите влажной губкой. Нашатырный спирт и гель для посуды. Возьмите 30 г геля для посуды, добавьте одну столовую ложку нашатырного спирта. С помощью губки нанесите средство на запятнанные места, осторожно потрите и оставьте раствор на 30 минут. Затем протрите обработанное место влажной губкой или салфеткой. Такое средство подойдет для свежих пятен и пуховиков в светлом цвете.

Возьмите 30 г геля для посуды, добавьте одну столовую ложку нашатырного спирта. С помощью губки нанесите средство на запятнанные места, осторожно потрите и оставьте раствор на 30 минут. Затем протрите обработанное место влажной губкой или салфеткой. Такое средство подойдет для свежих пятен и пуховиков в светлом цвете. Хозяйственное мыло. Натрите увлажненные пятна хозяйственным мылом и оставьте на полчаса. Затем сотрите остатки мыла влажной салфеткой или губкой.

Натрите увлажненные пятна хозяйственным мылом и оставьте на полчаса. Затем сотрите остатки мыла влажной салфеткой или губкой. Перекись водорода. Это средство растворяет въевшиеся жирные пятна. Разведите 3 столовых ложки перекиси в стакане теплой воды, нанесите раствор на запятнанные места ватным диском и протрите зубной щеткой или жесткой губкой. Оставьте обработанные места на 20 минут, затем протрите влажной салфеткой или тканью.

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