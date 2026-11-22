Как почистить воротник пуховика без стирки / © Фото из открытых источников

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Воротник и манжеты пуховика загрязняются быстрее других участков: на ткани остаются следы тонального крема, пудры, кожного жира и уличной пыли. Чтобы освежить эти места, не обязательно стирать всю куртку. Часто достаточно локального очищения, главное, не тереть ткань слишком сильно и не промачивать утеплитель.

Как очистить воротник и манжеты за несколько минут

Для начала проверьте ярлык пуховика: если производитель разрешает только химчистку, не используйте домашние средства без консультации специалиста. На куртке, которую можно чистить влажной тканью, сначала протестируйте выбранное средство на незаметном участке.

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Мягкая микрофибра или чистая белая салфетка, немного воды комнатной температуры и капля жидкого средства для деликатной стирки.

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Смешайте небольшое количество средства с водой, чтобы образовался слабый мыльный раствор. Смочите салфетку и хорошо отожмите ее — она должна быть влажной, а не мокрой. Аккуратно промокайте загрязнение от краев до середины. Не трите щеткой: так можно повредить ткань или разнести пятно. Протрите участок другой салфеткой, смоченной чистой водой, чтобы убрать остатки средства. Промокните сухим полотенцем и оставьте пуховик высыхать на вешенке при комнатной температуре.

Что делать со следами косметики

Если на воротнике остался тональный крем, сначала снимите его сухой салфеткой, не размазывая. Затем используйте слабый мыльный раствор и действуйте так же, как во время обычной локальной очистки. Не наносите средство непосредственно на пуховик — лучше сначала смочить им салфетку.

Для жирных следов от кожи или крема может потребоваться повторная очистка. Не пытайтесь убрать пятно горячей водой, феном или утюгом: тепло может закрепить загрязнение или повредить материал. Также не используйте отбеливатели, ацетоны и жесткие растворители.

Как не оставить разводов

Частая причина разводов — слишком мокрая ткань или остатки моющего средства. Работайте небольшими участками, не заливайте пуховик водой и обязательно протрите чистое место чистой влажной салфеткой. Перед тем как убрать куртку в шкаф, дождитесь полного высыхания воротника и манжет.

Важно: если пятно не исчезает после одного-двух осторожных подходов, остановитесь. Сильное трение может повредить покрытие ткани, а стойкое загрязнение лучше доверить химчистке.

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