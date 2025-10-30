Чем отчистить кастрюли от нагара и жира / © Фото из открытых источников

Реклама

Каждая хозяйка знает, что нагар и старый жир на кастрюлях — настоящий враг чистоты на кухне. Даже самые дорогие моющие средства не всегда справляются, а натирать губкой металлические стенки — занятие не очень приятное. Однако есть простой, действенный и абсолютно безопасный продукт, который способен совершить чудо. И это обычная сухая горчица, которую большинство из нас держит дома, даже не догадываясь, что она имеет невероятную силу против жира.

Почему именно сухая горчица легко справляется с грязной посудой

Сухая горчица не содержит химии, но имеет природные ферменты, расщепляющие жиры. Благодаря этому грязь буквально отходит сама от поверхности. В отличие от агрессивных средств, горчица:

не раздражает кожу рук;

не оставляет запаха на посуде;

безопасна для алюминия, стали и эмалированных поверхностей;

экологична и полностью разлагается.

Как отмыть кастрюли сухой горчицей: пошаговая инструкция

Насыпьте 2 столовых ложки сухой горчицы на дно кастрюли или миски.

Добавьте немного горячей воды, чтобы образовалась паста средней густоты.

Оставьте на 10 минут, за это время горчица начнет растворять жир и нагар.

Промойте губкой или щеткой, грязь легко сойдет без трения.

Тщательно ополосните чистой водой.

Если нагар старый или плотный, повторите процедуру, но оставьте пасту на 30 минут.