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Как быстро отмыть микроволновку от жира и нагара: 3 наиболее эффективных метода
Микроволновая печь — это надежная помощница в быту, ее используют каждый день, поэтому она быстро загрязняется. Эти простые, но действенные методы помогут быстро и легко избавиться от грязи внутри прибора.
Как быстро почистить микроволновку от нагара и грязи: три лучших способа
Лимон. Чтобы почистить микроволновку, порежьте половинку лимона, положите в миску и насыпьте 400 мл воды. Поставьте емкость в микроволновку и включите прибор на 3 минуты на полную мощность. Затем откройте дверцу и подождите, когда выйдет пар. После этого протрите внутренние стенки прибора влажной губкой или тряпкой. Лимонная кислота сделает свое дело, она размягчит устаревшие загрязнения и устранит все неприятные запахи.
Уксус поможет избавиться от жирных пятен внутри микроволновки. Перед использованием средства следует открыть на кухне окно. Для этого нужно взять 500 мл воды и 4 столовых ложки белого уксуса, все насыпать в миску и поставить в печь. Включите прибор на полную мощность на 2-3 минуты, по истечении времени оставьте емкость внутри еще на 10 минут. Затем протрите внутри все поверхности чистой влажной тканью. Не следует часто использовать уксус, если у вас техника с эмалированной поверхностью.
Средство для мытья стекла. Такой способ не требует использования водяной бани. Надо взять губку, воду и жидкость для очищения стекла. Смешайте средство и воду в пропорции 1:2, смочите губку в растворе и протрите внутренние поверхности микроволновки. Если есть уже засохшие пятна, необходимо нанести раствор на них и оставить на 5 минут, а затем смыть чистой водой.