Как быстро отмыть микроволновку от жира и нагара: 3 наиболее эффективных метода

Лимон. Чтобы почистить микроволновку, порежьте половинку лимона, положите в миску и насыпьте 400 мл воды. Поставьте емкость в микроволновку и включите прибор на 3 минуты на полную мощность. Затем откройте дверцу и подождите, когда выйдет пар. После этого протрите внутренние стенки прибора влажной губкой или тряпкой. Лимонная кислота сделает свое дело, она размягчит устаревшие загрязнения и устранит все неприятные запахи.

Уксус поможет избавиться от жирных пятен внутри микроволновки. Перед использованием средства следует открыть на кухне окно. Для этого нужно взять 500 мл воды и 4 столовых ложки белого уксуса, все насыпать в миску и поставить в печь. Включите прибор на полную мощность на 2-3 минуты, по истечении времени оставьте емкость внутри еще на 10 минут. Затем протрите внутри все поверхности чистой влажной тканью. Не следует часто использовать уксус, если у вас техника с эмалированной поверхностью.