Как быстро отправить посылку за границу "Новой Почтой": простая пошаговая инструкция

Отправить посылку за границу "Новой Почтой" очень легко и просто, нужно лишь следовать простой инструкции, чтобы все правильно оформить.

На сайте компании указано, что "Новой Почтой" теперь можно доставить посылки в Европу, США и другие страны. Компания за границей работает под брендом Nova Post. Все клиенты компании могут легко, безопасно и быстро отправить документы, посылки и грузы до 100 кг за границу. Услуга доступна во всех странах, где есть отделение Nova Post. Срок доставки между странами – от 2 дней, стоимость доставки зависит от веса и расстояния между странами.

Как отправить посылку за границу "Новой Почтой": простая пошаговая инструкция

Оформить международную отправку достаточно просто и не нужно выходить из дома, для этого на сайте или в приложении компании есть все доступные инструменты. В личном кабинете клиенты могут не только создавать посылки, но и вызвать курьера, оплатить доставку, узнать адрес и график работы ближайшего отделения или выдачи посылок. Также можно отслеживать перемещение своего отправления в реальном времени.

Как отправить посылку за границу.

Сначала выберите страну и убедитесь, что нет ограничений относительно содержимого посылки. Например, нельзя пересылать опасные предметы и воспламеняющиеся вещества, предметы искусства, лекарственные средства, ювелирные изделия и т.д. Определите рыночную стоимость каждого предмета посылки, указанного в таможенной декларации. Укажите цель отправки посылки. К примеру, это может быть подарок или просто одежда для родственников. Далее выберите удобный способ отправки – в отделении или через приложение. В отделении все данные по отправке вам поможет оформить оператор. А в приложении "Новой Почты" вы самостоятельно заполняете необходимую информацию, а в отделении только указываете номер экспресс-накладной. Последний шаг – оплата доставки и дополнительных услуг, если таковые были (вызов курьера, упаковка отправки и т.д.).

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