Как быстро отстирать даже старые подушки: от желтых пятен и серости не останется и следа

Опытные хозяйки поделились своими секретами, позволяющими вернуть подушкам безупречную чистоту.
С течением времени подушки теряют свой первозданный вид и яркий цвет. И бывает достаточно трудно избавиться от пятен пота и других загрязнений. Однако сообразительные хозяйки уже давно придумали способ, который поможет легко и быстро вернуть даже очень старым подушкам их безупречную чистоту. Рассказываем, как правильно стирать подушки, чтобы сошла вся многолетняя грязь.
Как быстро отстирать от пятен даже очень старые подушки: пошаговая инструкция
Эти простые советы помогут избавиться от пятен пота и другой грязи, восстановить чистоту подушек для комфортного отдыха и сна.
- Проверьте этикетку. Обычно производитель указывает на этикетке, можно ли стирать подушку в стиральной машинке. Если этой информации нет, тогда следует включить деликатный режим стирки.
- Предварительно обработайте пятна. Чтобы получить от стирки максимальный эффект, пятна нужно обработать специальным средством. Если такового нет, можно воспользоваться содой или уксусом. Просто нанесите средства на загрязненные места и подождите несколько минут, затем положите подушку в барабан.
- Выберите подходящий температурный режим. Если подушка с синтетическим наполнителем, температура воды должна составлять до 40 градусов. А для пуха и пера лучше выбирать бережный режим стирки, температура должна быть не больше 30 градусов.
- Средство для стирки должно быть гелевым. Гель не повреждает структуру наполнителя и легко выполаскивается.
- Дополнительное полоскание. Подушку лучше выполаскивать два раза, чтобы стиральное средство полностью вымылось. Затем следует включить режим отжима, чтобы осталось как можно меньше влаги.
- Сушка. Подушки лучше сушить на улице, так они проветрятся и избавятся от всех посторонних запахов. Можно использовать сушилку, но при низких температурах.
- Дополнительные средства для придания аромата. После сушки подушку можно обработать ароматизатором, чтобы придать приятный любимый запах.
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