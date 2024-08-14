Как быстро отстирать даже старые подушки: от желтых пятен и серости не останется и следа

С течением времени подушки теряют свой первозданный вид и яркий цвет. И бывает достаточно трудно избавиться от пятен пота и других загрязнений. Однако сообразительные хозяйки уже давно придумали способ, который поможет легко и быстро вернуть даже очень старым подушкам их безупречную чистоту. Рассказываем, как правильно стирать подушки, чтобы сошла вся многолетняя грязь.

Как быстро отстирать от пятен даже очень старые подушки: пошаговая инструкция

Эти простые советы помогут избавиться от пятен пота и другой грязи, восстановить чистоту подушек для комфортного отдыха и сна.

Проверьте этикетку. Обычно производитель указывает на этикетке, можно ли стирать подушку в стиральной машинке. Если этой информации нет, тогда следует включить деликатный режим стирки. Предварительно обработайте пятна. Чтобы получить от стирки максимальный эффект, пятна нужно обработать специальным средством. Если такового нет, можно воспользоваться содой или уксусом. Просто нанесите средства на загрязненные места и подождите несколько минут, затем положите подушку в барабан. Выберите подходящий температурный режим. Если подушка с синтетическим наполнителем, температура воды должна составлять до 40 градусов. А для пуха и пера лучше выбирать бережный режим стирки, температура должна быть не больше 30 градусов. Средство для стирки должно быть гелевым. Гель не повреждает структуру наполнителя и легко выполаскивается. Дополнительное полоскание. Подушку лучше выполаскивать два раза, чтобы стиральное средство полностью вымылось. Затем следует включить режим отжима, чтобы осталось как можно меньше влаги. Сушка. Подушки лучше сушить на улице, так они проветрятся и избавятся от всех посторонних запахов. Можно использовать сушилку, но при низких температурах. Дополнительные средства для придания аромата. После сушки подушку можно обработать ароматизатором, чтобы придать приятный любимый запах.

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