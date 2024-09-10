Как быстро отстирать носки от серости и грязи, чтобы они снова стали идеально белыми

Обычно белые носки трудно стирать, потому что они быстрее впитывают пятна, а содержащаяся в грязи кислота накапливается в волокнах, что дает тускло-серый цвет.
Рассказываем, какие подручные средства помогут вам быстро справиться с проблемой и вернуть любимым носкам безупречный белый цвет.
Как отстирать белые носки от серости и грязи с помощью подручных средств
- Перекись водорода обладает окислительными свойствами, поэтому отлично справится с проблемой. Для отбеливания носков нужно приготовить раствор из воды и перекиси. Возьмите составляющие в равных пропорциях, размешайте и обработайте этим средством носки. Оставьте на 15 минут, а после того как раствор отработает, хорошо прополощите вещи, чтобы не осталось перекиси.
- Сода. Возьмите немного теплой воды, насыпьте соды, хорошо перемешайте раствор. Замочите в нем носки на один час. Такое средство не только справится с грязью и серостью, но и продезинфицирует ваши вещи. В раствор можно добавить немного белого уксуса, чтобы усилить эффект.
- Гель для мытья посуды имеет все необходимые составляющие, чтобы постирать носки до совершенно белого цвета. Он поможет избавиться от грязи, серости и желтизны. Наберите в миску горячей воды, насыпьте туда чуть-чуть геля, хорошо размешайте и замочите в растворе носки на два часа. Затем хорошо их прополощите и постирайте как обычно, можно добавить немного уксуса во время стирки.
- Лимонный сок поможет справиться с серостью и желтизной ткани, так как содержит природные кислоты, обладающие отбеливающими свойствами. Для этого возьмите литр горячей воды, выжмите туда пол лимона и добавьте ложку стирального порошка, тщательно размешайте и замочите носки на 5 часов. Затем постирайте вещи обычным способом в стиральной машинке.
- Стиральный порошок. Если замочить носки в растворе с порошком на ночь, этого будет достаточно, чтобы вернуть им первозданную белизну. Перед замачиванием ополосните их в теплой воде, затем оставьте на ночь. Утром поместите носки в стиральную машинку и постирайте как обычно.
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