Как быстро отстирать шторы, не снимая с карниза: полезны лайфхаки сообразительных хозяек

Как быстро освежить шторы / © Freepik

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Стирка штор — одно из тех домашних дел, которое многие откладывают из-за лишних хлопот. Надо снять полотно с карниза, вытащить крючки, постирать, высушить, а затем снова все повесить. Но если шторы лишь запылились или потеряли свежесть, устраивать им полноценную стирку совсем не обязательно. Освежить ткань можно прямо на карнизе, используя простые домашние средства.

Начните с удаления пыли

Перед влажной очисткой шторы необходимо хорошо пропылесосить. Именно сухая пыль чаще всего скапливается в складках и в нижней части полотна.

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Для этого подойдет пылесос с текстильной насадкой. Установите небольшую мощность и медленно двигайте сверху вниз. Не прижимайте ее слишком сильно к ткани, особенно если речь идет о тонком тюле.

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Если пылесоса под рукой нет, воспользуйтесь мягкой щеткой или специальной щеткой для одежды. Важно не тереть ткань, а осторожно снимать с нее пыль.

Приготовьте слабый мыльный раствор

Для легкой очистки подойдет вода с небольшим количеством жидкого средства для деликатной стирки. Раствор не должен быть концентрированным, поскольку избыток моющего средства может остаться на ткани и создать разводы.

Смочите в растворе микрофибру или мягкую губку, после чего тщательно отожмите. Ткань должна быть влажной, но не мокрой. Протирайте штору небольшими участками, двигаясь сверху вниз. Особенно тщательно разделайте места у подоконника, где на ткани может оседать больше пыли.

После очистки пройдитесь по ткани чистой влажной салфеткой, чтобы убрать остатки моющего средства.

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Отпаривание поможет быстро освежить ткань

Еще один удобный способ — ручной отпариватель. Он позволяет освежить шторы без снятия с карниза и одновременно расправить складки.

Проводите отпариватель сверху вниз, не задерживая его долго на одном месте. Но перед процедурой обязательно проверьте информацию на этикетке: некоторые материалы могут быть чувствительны к высокой температуре.

Не следует использовать горячий пар наугад для штор из деликатных тканей, декоративных элементов или материалов, для которых производитель запрещает термическую обработку.

Как убрать отдельные пятна

Если на шторах появилось локальное загрязнение, нет необходимости очищать все полотно. Пятновыводитель сначала следует проверить на незаметном участке.

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Нанесите небольшое количество средства в соответствии с инструкцией изготовителя и осторожно обработайте пятно. Не трите его вовсю — так можно повредить волокна или сделать загрязненный участок еще более заметным.

Для цветных штор особенно нежелательно использовать агрессивные отбеливатели без проверки совместимости с тканью.

После очистки шторы нужно высушить

Если вы использовали влажный раствор, после чистки хорошо проветрите комнату. Штора должна полностью высохнуть. Влажная ткань, которая долго остается без доступа воздуха, может приобрести неприятный запах.

В то же время важно понимать, что очистка на карнизе — это способ освежить шторы и убрать поверхностную пыль, а не полноценная замена стирки. Если ткань сильно загрязнена, имеет жирные пятна или неприятный запах, ее лучше снять и постирать в соответствии с рекомендациями производителя.

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