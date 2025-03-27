Как быстро овладеть собой в кризисных ситуациях: израильские психологи дали ряд советов

Критическая ситуация / © Pixabay

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ТСН.ua продолжает серию публикаций о важности психического здоровья.

Израильские психологи разработали ряд протоколов, которые помогают быстро вернуться к действительности в кризисных ситуациях.

Эти простые техники могут показаться несколько примитивными, но на самом деле являются очень действенными, отмечает Киевский институт гештальта и психодрамы в соцсетях.

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1. Выпейте стакан воды маленькими глотками, или хотя бы смочите полость рта.

2. Коснитесь любой поверхности. Прикосновение к чему-то реальному помогает заземлиться. Желательно не просто коснуться, а описать мысленно, какая именно поверхность: гладкая, холодная, шершавая и т.д.

3. Осмотрите вокруг себя пространство, фокусируя внимание на деталях. Эта техника помогает преодолеть синдром туннельного зрения, возникающий при сильном стрессе, когда создается впечатление, что вы можете видеть только предметы, расположенные перед вами.

4. Назовите 6 цветов, которые вы видите прямо сейчас. Найдите 5 самых маленьких предметов и 5 самых больших. Найдите глазами 5 предметов разной текстуры.

5. Посчитайте от 20 до 0 вслух. Эта техника помогает привести в норму дыхание. Во время обратной цифры активизируются лобные доли мозга, но любое кризисное дыхание начинается не с вдоха, а с длинного выдоха, поэтому перед началом счёта нужно выдохнуть.

6. Оцените температуру помещения и собственного тела. Термомониторинг помогает возвратиться в тело. Спросите себя, холодно ли вам или жарко. В кризисных ситуациях у человека пропадает чувствительность тела, поэтому нужно сознательно возвращать себе ощущение температуры.

7. Прижмите к стене руки или спину. Это помогает заземлиться и ощутить внешнюю точку опоры. Можно также отжиматься от пола или “забивать гвозди” пятками,

Также восстановить покой помогают:

пение или “мурлыканье”;

покачивание всем телом;

массаж глазных яблок подушечками ладоней;

поочередное напряжение и расслабление разных частей тела (особенно если вы долго сидите в одной позе и не имеете возможности подвигаться).

8. Сделайте упражнение “Бабочка”. Чтобы вернуть себе ощущение собственного тела, скрестите руки перед собой и положите ладони себе на плечи и постучайте поочередно.

Не менее важно позволять себе жить обычной жизнью, когда вы находитесь в относительной безопасности. Для нормализации психики необходимо чувство, что вы сможете контролировать хотя бы какую-то часть собственного быта.

Поэтому нельзя отказываться от привычных действий и ежедневных ритуалов:

принимайте душ, как только выпадает возможность, чтобы “смыть” с себя тревогу и стресс;

спите, когда это возможно;

плачьте, когда хочется, это помогает сбросить напряжение;

ругайтесь, если это помогает вам выпустить агрессию и успокоиться (но позаботьтесь, чтобы рядом не было людей, которых это может испугать);

выполняйте хотя бы минимальные физические упражнения, чтобы поддерживать тело в тонусе;

по возможности, занимайтесь обычными вещами: готовьте еду, смотрите фильмы, играйте с детьми в игры (или даже со взрослыми, например, в монополию) и т.п.;

соблюдайте информационную гигиену, читайте новости несколько раз в день, а не каждые пять минут;

шутите, просматривайте юмористические сообщения и мемы на злобу дня. Юмор — прекрасный защитный механизм психики.

Самое важное сейчас делать свой стресс экспертным. Стресс становится экспертным, когда вы понимаете, как можно с ним бороться и работать дальше.

Напомним, психолог Елена Смирнова дала советы — что делать, когда страшно. В частности, она отмечает: стоит понимать, если паническая атака произошла раз, она может повториться, и здесь главное ваши дальнейшие действия.

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