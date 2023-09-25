Как быстро почистить батареи отопления и «ребра» от грязи: пошаговая инструкция

Батареи отопления есть в каждом доме, они нагревают квартиру во время холодного времени года. В украинских домах в основном стоят чугунные и алюминиевые батареи с «ребрами» и их мыть не так-то просто. Когда на батареях накапливается пыль и грязь, теплоотдача от них существенно снижается. Как легко и быстро почистить батареи даже в труднодоступных местах - читайте дальше.

Как очистить батареи от пыли в труднодоступных местах: методы чистки

Идеальным вариантом может быть просто протирание влажной тряпкой еженедельно. Но если вы долго не решались помыть батареи во всех возможных местах, тогда понадобится «генеральная» уборка. Для этого нужно будет вооружиться пылесосом, ведром, моющим средством, чистыми сухими тряпками, феном или отпаривателем и ершиком.

Чтобы справиться с грязью на батареях, нужно пылесосом собрать из них максимальное количество пыли. Следует тщательно пройтись трубкой пылесоса по всем секциям. Затем под батарею положите ткань, чтобы на нее спадала вся грязь во время чистки.

Чтобы начать этап очистки батареи, нужно разобраться, какие они: алюминиевые или чугунные. От этого зависит метод чистки.

Как легко отмыть чугунную батарею: пошаговая инструкция

В ведро нужно налить теплой воды и добавить жидкое моющее средство. В мыльном растворе необходимо ополоснуть ершик. Далее этим ершиком тщательно пройдитесь пространством между секциями. После того, как вымоете батарею внутри и между «ребрами», протрите ее сначала влажной тряпкой, а затем сухой. Обязательно нужно вытирать батарею досуха, чтобы на ней не появилась ржавчина.

Как отмыть алюминиевую батарею: действенные методы

Чтобы отмыть такую батарею от грязи, ершик не понадобится, поскольку он слишком толстый. Поэтому лучше воспользоваться другими приборами:

отпариватель – нужно просто пройтись по батарее, а стекающую с нее грязь вытереть тряпкой;

фен – следует продуть батарею, а грязь из нее осядет на подстеленные под батареи влажные тряпки;

хлопчатобумажные перчатки – это альтернативный метод, если нет фена или парогенератора. Их нужно надеть, смочить руки в мыльной воде и вычистить грязь вручную.

Как помыть батареи внутри: метод, который сэкономит ваше время

Очень частая проблема, с которой сталкиваются многие во время отопительного сезона, — батареи перестают нагреваться. Обычно это происходит потому, что может засориться одна из секций. Для того чтобы продуть мусор, можно купить специальное химическое средство или использовать очень сильное давление воды. Но самостоятельно выполнять подобные действия не рекомендуют. Поэтому лучше пригласить сантехника и делать это под его наблюдением.

Раньше мы писали о том, как почистить шторы от пыли и грязи, не снимая их с карнизов.

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