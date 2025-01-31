Как быстро почистить чеснок с помощью микроволновки: простой лайфхак

Чеснок – один из самых популярных ингредиентов в кулинарии, который придает блюдам непревзойденный аромат и вкус. Однако очищение его от кожуры часто становится настоящим испытанием, особенно если зубчики мелкие или их много. К счастью, есть простой способ, значительно облегчающий этот процесс – использование микроволновки.

Как работает этот метод

Действие микроволновки основано на том, что при нагревании чеснок начинает выделять влагу, которая накапливается между кожурой и самим зубчиком. Это способствует расширению оболочки и ее легкому отделению. Всего за несколько секунд вы сможете очистить чеснок без лишних усилий.

Как почистить чеснок без труда

Разделите головку на отдельные зубчики, но не снимайте с них кожицу.

Поместите в микроволновку – выложите зубчики на тарелку или в специальный контейнер для СВЧ-печи.

Нагрейте – установите мощность на средний уровень и включите микроволновку на 15-20 секунд.

Проверьте готовность – после нагревания кожура должна легко отходить. Если этого не вышло, можно повторить функцию еще на несколько секунд.

Очистите чеснок – дайте ему немного остыть, после чего снимите оболочку руками или слегка надавив на зубчик.

Очистка чеснока с помощью микроволновки имеет множество преимуществ. На очистку большого количества чеснока понадобится всего несколько минут, вам не придется пачкать руки или долго соскребать шелуху.

И не беспокойтесь, легкое прогревание не влияет на вкусовые качества продукта.

Альтернативные методы очищения чеснока

Если у вас нет микроволновки, можно воспользоваться другими лайфхаками:

Поместите зубчики в миску или банку, закройте крышкой и несколько секунд интенсивно встряхните. Кожица отойдет сама.

Замочите чеснок в теплой воде – после 5-10 минут в воде кожура станет мягче и легче снимется.

Раздавите чеснок ножом – легкое нажатие плоской стороной ножа помогает быстро отделить оболочку.

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