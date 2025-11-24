- Дата публикации
Как быстро почистить диван дома: всего 2 ложки средства и 15 минут — мягкая мебель как после химчистки
Тканевые диваны смотрятся очень стильно, но они достаточно непрактичны, особенно если в доме есть маленькие дети. На обивке быстро появляются пятна, которые трудно вывести без химчистки.
Специалисты по уборке рассказали, как почистить диван на дому без токсичных бытовых средств. В результате ни одно пятно не останется, а весь процесс займет всего 15 минут.
Для приготовления домашнего средства требуется: 1 литр теплой воды, 20 капель аптечной перекиси водорода и 1 ложка любого пенного компонента — жидкого мыла, средства для посуды или шампуня. Тщательно перемешайте.
Полученный раствор перелейте в бутылку с распылителем, обработайте загрязненную поверхность дивана и подождите 15 минут. Затем протрите обивку тряпкой и наслаждайтесь результатом — никаких пятен! Простой лайфхак быстро и эффективно спасет вашу мягкую мебель.