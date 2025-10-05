ТСН в социальных сетях

238
2 мин

Как быстро почистить гранат: об одном из способов вы точно не знали

Гранат — один из самых полезных зимних фруктов, ведь он содержит калий, магний, кальций, железо, натрий, хром и марганец.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Гранат

Гранат / © Associated Press

Гранат — не только вкусный, но и полезный фрукт, богатый витаминами и антиоксидантами. Однако многие отказываются от его покупки, опасаясь сложностей с чисткой.

На самом деле чистить гранат можно быстро и аккуратно, главное знать проверенные методы.

Как почистить гранат с помощью ножа

Этот способ чистки граната не требует особого труда.

  • Положите вымытый гранат на твердую поверхность. Пройдитесь верхней частью по кругу острым ножом — не нажимайте сильно, ведь нужно надрезать кожуру, а не мякоть.

  • Снимите руками срезанную крышку.

  • Возьмите снова нож и надрежьте фрукт по перепонкам (белые прожилки, на которых держатся зерна граната). Двигайтесь сверху вниз, то есть начинайте от части фрукта без крышки.

  • Нажмите пальцем на белую сердцевину граната — должен быть характерный треск.

  • Осторожно раздвиньте части граната руками.

  • Извлеките сердцевину, стараясь не задеть зерна.

Как почистить гранат в воде

  • Острым ножом срежьте кожуру в верхней части граната.

  • Сделайте надрезы вдоль прожилок сверху вниз.

  • Возьмите миску с водой и опустите гранат. Аккуратно разделите фрукт на части.

  • Пальцами очистите кожу и прожилки от зерен.

  • Дождитесь, пока зерна упадут на дно миски, а оставшаяся «шелуха» всплывет на поверхность.

  • Выбросьте частицы кожицы и прожилки. Затем слейте воду из миски через сито.

  • Пересыпьте чистые зерна граната из сита на тарелку.

Кстати, хранить уже спелый гранат можно в домашних условиях — в холодильнике или другом прохладном месте, где нет солнечных лучей. Кроме того, зерна фрукта не теряют вкуса и полезных свойств после замораживания.

Раньше мы писали о том, как гранат и его сок укрепляют ваше здоровье. Больше об этом читайте в новости.

