Как быстро почистить гранат: об одном из способов вы точно не знали

Гранат — не только вкусный, но и полезный фрукт, богатый витаминами и антиоксидантами. Однако многие отказываются от его покупки, опасаясь сложностей с чисткой.

На самом деле чистить гранат можно быстро и аккуратно, главное знать проверенные методы.

Как почистить гранат с помощью ножа

Этот способ чистки граната не требует особого труда.

Положите вымытый гранат на твердую поверхность. Пройдитесь верхней частью по кругу острым ножом — не нажимайте сильно, ведь нужно надрезать кожуру, а не мякоть.

Снимите руками срезанную крышку.

Возьмите снова нож и надрежьте фрукт по перепонкам (белые прожилки, на которых держатся зерна граната). Двигайтесь сверху вниз, то есть начинайте от части фрукта без крышки.

Нажмите пальцем на белую сердцевину граната — должен быть характерный треск.

Осторожно раздвиньте части граната руками.

Извлеките сердцевину, стараясь не задеть зерна.

Как почистить гранат в воде

Острым ножом срежьте кожуру в верхней части граната.

Сделайте надрезы вдоль прожилок сверху вниз.

Возьмите миску с водой и опустите гранат. Аккуратно разделите фрукт на части.

Пальцами очистите кожу и прожилки от зерен.

Дождитесь, пока зерна упадут на дно миски, а оставшаяся «шелуха» всплывет на поверхность.

Выбросьте частицы кожицы и прожилки. Затем слейте воду из миски через сито.

Пересыпьте чистые зерна граната из сита на тарелку.

Кстати, хранить уже спелый гранат можно в домашних условиях — в холодильнике или другом прохладном месте, где нет солнечных лучей. Кроме того, зерна фрукта не теряют вкуса и полезных свойств после замораживания.

