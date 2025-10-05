- Дата публикации
Как быстро почистить гранат: об одном из способов вы точно не знали
Гранат — один из самых полезных зимних фруктов, ведь он содержит калий, магний, кальций, железо, натрий, хром и марганец.
Гранат — не только вкусный, но и полезный фрукт, богатый витаминами и антиоксидантами. Однако многие отказываются от его покупки, опасаясь сложностей с чисткой.
На самом деле чистить гранат можно быстро и аккуратно, главное знать проверенные методы.
Как почистить гранат с помощью ножа
Этот способ чистки граната не требует особого труда.
Положите вымытый гранат на твердую поверхность. Пройдитесь верхней частью по кругу острым ножом — не нажимайте сильно, ведь нужно надрезать кожуру, а не мякоть.
Снимите руками срезанную крышку.
Возьмите снова нож и надрежьте фрукт по перепонкам (белые прожилки, на которых держатся зерна граната). Двигайтесь сверху вниз, то есть начинайте от части фрукта без крышки.
Нажмите пальцем на белую сердцевину граната — должен быть характерный треск.
Осторожно раздвиньте части граната руками.
Извлеките сердцевину, стараясь не задеть зерна.
Как почистить гранат в воде
Острым ножом срежьте кожуру в верхней части граната.
Сделайте надрезы вдоль прожилок сверху вниз.
Возьмите миску с водой и опустите гранат. Аккуратно разделите фрукт на части.
Пальцами очистите кожу и прожилки от зерен.
Дождитесь, пока зерна упадут на дно миски, а оставшаяся «шелуха» всплывет на поверхность.
Выбросьте частицы кожицы и прожилки. Затем слейте воду из миски через сито.
Пересыпьте чистые зерна граната из сита на тарелку.
Кстати, хранить уже спелый гранат можно в домашних условиях — в холодильнике или другом прохладном месте, где нет солнечных лучей. Кроме того, зерна фрукта не теряют вкуса и полезных свойств после замораживания.
