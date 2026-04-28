Как быстро почистить картофель без овощечистки: гениальный кухонный лайфхак, экономящий время

Как легко почистить картофель / © pexels.com

Особенно когда речь идет о больших объемах: для пюре, запеканок или домашних праздничных блюд. Это долго, неудобно и часто занимает больше времени, чем само приготовление.

Впрочем, существует простой кулинарный лайфхак, позволяющий буквально «снять» шкурку с картофеля без овощечистки, без лишних усилий и даже без риска порезов.

Суть метода — в предварительном надрезе и правильном отваривании. После этого кожура отделяется почти мгновенно, словно сама соскальзывает с картофеля.

Этот способ работает с любым видом картофеля — от классического до сладкого (батата), и значительно ускоряет процесс подготовки продуктов.

Пошаговый лайфхак: как снять кожуру за минуты

Сначала поставьте на плиту большую кастрюлю с водой и доведите ее до активного кипения.

Пока вода греется:

тщательно вымойте картофель;

на каждой картофелине сделайте неглубокий крестообразный надрез ножом — только по кожуре, не затрагивая мякоть.

Далее опустите картофель в кипящую воду и варите примерно 15–20 минут, пока он не станет мягким.

После варки достаньте картофель, дайте ему немного остыть до комфортной температуры (он должен быть теплым, но не горячим).

Теперь самое приятное: просто возьмите картофелину за место надреза и потяните кожицу — она снимается легко, почти без труда.

Если кожура держится крепче, верните картофель в горячую воду еще на несколько минут и повторите попытку.

Этот метод полностью изменяет подход к чистке картофеля. Он:

экономит время в разы;

избавляет от использования овощечистки;

минимизирует риск порезов;

позволяет быстро обработать большое количество картофеля.

Особенно удобно, когда нужно подготовить ингредиенты заранее — частично очищенный картофель можно хранить в холодильнике до следующего дня.

