- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 367
- Время на прочтение
- 2 мин
Как быстро почистить картофель без овощечистки: гениальный кухонный лайфхак, экономящий время
Чистка картофеля — одно из самых рутинных и одновременно менее любимых кухонных дел.
Особенно когда речь идет о больших объемах: для пюре, запеканок или домашних праздничных блюд. Это долго, неудобно и часто занимает больше времени, чем само приготовление.
Впрочем, существует простой кулинарный лайфхак, позволяющий буквально «снять» шкурку с картофеля без овощечистки, без лишних усилий и даже без риска порезов.
Суть метода — в предварительном надрезе и правильном отваривании. После этого кожура отделяется почти мгновенно, словно сама соскальзывает с картофеля.
Этот способ работает с любым видом картофеля — от классического до сладкого (батата), и значительно ускоряет процесс подготовки продуктов.
Пошаговый лайфхак: как снять кожуру за минуты
Сначала поставьте на плиту большую кастрюлю с водой и доведите ее до активного кипения.
Пока вода греется:
тщательно вымойте картофель;
на каждой картофелине сделайте неглубокий крестообразный надрез ножом — только по кожуре, не затрагивая мякоть.
Далее опустите картофель в кипящую воду и варите примерно 15–20 минут, пока он не станет мягким.
После варки достаньте картофель, дайте ему немного остыть до комфортной температуры (он должен быть теплым, но не горячим).
Теперь самое приятное: просто возьмите картофелину за место надреза и потяните кожицу — она снимается легко, почти без труда.
Если кожура держится крепче, верните картофель в горячую воду еще на несколько минут и повторите попытку.
Этот метод полностью изменяет подход к чистке картофеля. Он:
экономит время в разы;
избавляет от использования овощечистки;
минимизирует риск порезов;
позволяет быстро обработать большое количество картофеля.
Особенно удобно, когда нужно подготовить ингредиенты заранее — частично очищенный картофель можно хранить в холодильнике до следующего дня.