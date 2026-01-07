- Дата публикации
Как быстро почистить люстру без снятия плафонов: эффективный трюк с перчатками
ТСН.ua раскрывает секрет, который сэкономит вам часы домашней работы: опытные хозяйки поделились, как быстро и легко почистить люстру без снятия плафонов. Кажется невероятным, но этот обычный лайфхак реально работает и подходит для хоть какого светильника.
Убирать люстру часто откладывают надолго — процесс кажется сложным: снимать плафоны, мыть, вытирать. В итоге светильники покрываются пылью, которая не только портит вид комнаты, но и приглушает свет.
Но есть способ сделать все за 5 минут, без лишних хлопот. Все, что понадобится, — две самодельные тканевые перчатки и средство для стекла.
Как сделать перчатки
Берем старую ткань — махровое полотенце, фланель или хлопчатобумажную тряпку — она хорошо впитывает пыль и не жалко, если запачкается. Складываем ткань вдвое, обводим ладонь мелом или мылом, добавляя 1–2 см запаса. Вырезаем заготовку, сшиваем края, оставляя отверстие для руки, и выворачиваем. Вторую перчатку делаем аналогично. Идеальная форма не нужна — главное, чтобы они были удобными.
Как чистить люстру
Перед началом убедитесь, что светильник выключен, а лампочки остыли. Надевайте перчатки: левая — смоченная средством для стекла, правая — сухая. Левой рукой протираем внутреннюю и наружную поверхность плафона, собирая пыль и размягчая загрязнение. Затем сухой перчаткой полируем поверхность досуха, убирая разводы. Повторяем последовательно для всех плафонов. Особенно грязные места можно обработать дважды.
Важные нюансы
Этот метод идеально подходит для регулярной уборки — он легко убирает свежую пыль и легкие загрязнения. Перчатки можно стирать и использовать многократно.
Если же плафоны не чистились годами и покрыты старым липким налетом, без традиционной мойки в теплой мыльной воде не обойтись. Но после такой “капитальной чистки” ваши перчатки станут незаменимым инструментом для быстрого еженедельного или ежемесячного ухода, отнимающего минимум сил и времени.