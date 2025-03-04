Как быстро почистить решетку газовой плиты: эффективный и легкий способ

Очистка решетки газовой плиты – процесс достаточно утомительный. Однако этот простой метод чистки поможет быстро вернуть ей первозданный вид и сэкономит кучу сил и времени для более приятных дел.

Мы ежедневно пользуемся газовой плитой для приготовления блюд, поэтому она больше всего страдает от различных загрязнений. А решетка со временем теряет свой первоначальный вид, покрываясь копотью, нагаром и жиром. И чтобы на ее чистку не тратить значительных усилий и много времени, сообразительные хозяйки изобрели способ, как быстро справиться с работой.

Как быстро почистить решетку газовой плиты с помощью подручных средств

Сначала нужно приготовить все необходимые средства и инвентарь. Это:

теплая вода;

средство для мытья посуды;

сода и уксус или лимонный сок;

щетка с жесткой щетиной;

микрофибра и губка;

перчатки для защиты рук.

Как правильно чистить решетку: пошаговая инструкция

Снимите решетку с плиты и перенесите ее туда, где будете чистить. Наполните раковину горячей водой, добавьте столовую ложку моющего средства. Уложите решетку в воду и оставьте на 10-15 минут. Если решетка слишком грязная и требует более длительного замачивания, держите ее в мыльном растворе полчаса. Это поможет размягчить жир и нагар. После замачивания щеткой или губкой аккуратно очистите решетку, удаляя размягченные загрязнения. Если загрязнения остаются, посыпьте решетку содой и сбрызните немного уксусом – произойдет реакция. Оставьте на 10 минут, затем тщательно протрите остатки грязи губкой. Затем промойте решетку под проточной водой, чтобы избавиться от моющего средства, соды и уксуса. После чистки просушите решетку с помощью тряпки из микрофибры, чтобы предотвратить появление ржавчины. Прежде чем установить решетку на плиту, убедитесь, что она высохла.

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