Как быстро почистить решетку газовой плиты: эффективный и легкий способ

Очистка решетки газовой плиты – процесс достаточно утомительный. Однако этот простой метод чистки поможет быстро вернуть ей первозданный вид и сэкономит кучу сил и времени для более приятных дел.
Мы ежедневно пользуемся газовой плитой для приготовления блюд, поэтому она больше всего страдает от различных загрязнений. А решетка со временем теряет свой первоначальный вид, покрываясь копотью, нагаром и жиром. И чтобы на ее чистку не тратить значительных усилий и много времени, сообразительные хозяйки изобрели способ, как быстро справиться с работой.
Как быстро почистить решетку газовой плиты с помощью подручных средств
Сначала нужно приготовить все необходимые средства и инвентарь. Это:
- теплая вода;
- средство для мытья посуды;
- сода и уксус или лимонный сок;
- щетка с жесткой щетиной;
- микрофибра и губка;
- перчатки для защиты рук.
Как правильно чистить решетку: пошаговая инструкция
- Снимите решетку с плиты и перенесите ее туда, где будете чистить.
- Наполните раковину горячей водой, добавьте столовую ложку моющего средства.
- Уложите решетку в воду и оставьте на 10-15 минут. Если решетка слишком грязная и требует более длительного замачивания, держите ее в мыльном растворе полчаса. Это поможет размягчить жир и нагар.
- После замачивания щеткой или губкой аккуратно очистите решетку, удаляя размягченные загрязнения.
- Если загрязнения остаются, посыпьте решетку содой и сбрызните немного уксусом – произойдет реакция. Оставьте на 10 минут, затем тщательно протрите остатки грязи губкой.
- Затем промойте решетку под проточной водой, чтобы избавиться от моющего средства, соды и уксуса.
- После чистки просушите решетку с помощью тряпки из микрофибры, чтобы предотвратить появление ржавчины.
- Прежде чем установить решетку на плиту, убедитесь, что она высохла.
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