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Как быстро почистить рыбу, чтобы не разлеталась чешуя: 3 лучшие способы, проверенные временем
Рыба не только очень вкусная, но и очень полезная. Ведь она содержит кучу незаменимых веществ, которые можно получить только из еды. Но чтобы приготовить, сначала ее нужно почистить от чешуи, что у многих вызывает настоящий стресс.
Чистка рыбы — это тот неприятный процесс, который требует кучки времени и усилий. А потом еще приходится убирать чешую, которая разлетается в разные стороны. Однако есть несколько методов, ускоряющих и облегчающих процесс чистки рыбы. Рассказываем, как быстро почистить рыбу, чтобы не разлеталась чешуя.
Как быстро почистить рыбу от чешуи: лучшие способы, о которых нужно знать
Кипяток. Сначала нужно положить рыбу в тазик или кастрюлю, а затем залить ее кипятком. Затем возьмите столовую ложку и просто снимите чешую, начиная с хвоста и двигаясь к голове. Она будет легко сходить, а, главное, не будет разлетаться по всей кухне.
Чистка рыбы в воде. Таким образом, можно быстро почистить рыбу, а кухня останется безупречно чистой. Надо залить рыбу холодной водой на 15 минут, чтобы размягчить чешую. А потом ложкой сгрести чешую от хвоста до головы, она будет легко сходить и оставаться в воде.
Снять кожуру. Если вы не хотите чистить рыбу, тогда можно снять кожуру вместе с чешуей. Для этого нужно взять острый нож, сделать разрезы у головы и осторожно снять кожицу.