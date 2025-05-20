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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
34
Время на прочтение
1 мин

Как быстро почистить рыбу, чтобы не разлеталась чешуя: 3 лучшие способы, проверенные временем

Рыба не только очень вкусная, но и очень полезная. Ведь она содержит кучу незаменимых веществ, которые можно получить только из еды. Но чтобы приготовить, сначала ее нужно почистить от чешуи, что у многих вызывает настоящий стресс.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как быстро почистить рыбу от чешуи

Как быстро почистить рыбу от чешуи / © www.freepik.com/free-photo

Чистка рыбы — это тот неприятный процесс, который требует кучки времени и усилий. А потом еще приходится убирать чешую, которая разлетается в разные стороны. Однако есть несколько методов, ускоряющих и облегчающих процесс чистки рыбы. Рассказываем, как быстро почистить рыбу, чтобы не разлеталась чешуя.

Как быстро почистить рыбу от чешуи: лучшие способы, о которых нужно знать

  • Кипяток. Сначала нужно положить рыбу в тазик или кастрюлю, а затем залить ее кипятком. Затем возьмите столовую ложку и просто снимите чешую, начиная с хвоста и двигаясь к голове. Она будет легко сходить, а, главное, не будет разлетаться по всей кухне.

  • Чистка рыбы в воде. Таким образом, можно быстро почистить рыбу, а кухня останется безупречно чистой. Надо залить рыбу холодной водой на 15 минут, чтобы размягчить чешую. А потом ложкой сгрести чешую от хвоста до головы, она будет легко сходить и оставаться в воде.

  • Снять кожуру. Если вы не хотите чистить рыбу, тогда можно снять кожуру вместе с чешуей. Для этого нужно взять острый нож, сделать разрезы у головы и осторожно снять кожицу.

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Дата публикации
Количество просмотров
34
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