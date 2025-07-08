Как быстро почистить рыбу от чешуи без ножа: секретные трюки профессиональных поваров

Соль. Этот метод очень простой и не требует никаких инструментов. Положите рыбу в глубокую миску, засыпьте солью и оставьте на 15–20 минут. Соль размягчит чешую, и после этого ее можно будет легко соскоблить руками или жесткой губкой. Чешуя не будет разлетаться, а кожа рыбы останется целой.

Горячая вода. Еще один способ чистки рыбы без ножа — обдать ее кипятком. Положите рыбу в дуршлаг или сито и медленно облейте кипятком. Через 10–15 секунд чешуя станет мягкой и будет легко отделяться от тушки, ее можно будет быстро снять губкой или ложкой. Этот метод особенно хорошо подходит для мелкой рыбы — карасей или окуней.