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Как быстро почистить рыбу от чешуи без ножа: секретные трюки профессиональных поваров
Чистка рыбы — дело не из приятных, потому что чешуя разлетается по всей кухне и приходится еще тратить время на уборку. Однако есть простые способы, которые помогут через несколько минут почистить рыбу без ножа и не иметь хлопот с уборкой.
Как легко почистить рыбу от чешуи без ножа: эффективные методы, экономящие время
Соль. Этот метод очень простой и не требует никаких инструментов. Положите рыбу в глубокую миску, засыпьте солью и оставьте на 15–20 минут. Соль размягчит чешую, и после этого ее можно будет легко соскоблить руками или жесткой губкой. Чешуя не будет разлетаться, а кожа рыбы останется целой.
Горячая вода. Еще один способ чистки рыбы без ножа — обдать ее кипятком. Положите рыбу в дуршлаг или сито и медленно облейте кипятком. Через 10–15 секунд чешуя станет мягкой и будет легко отделяться от тушки, ее можно будет быстро снять губкой или ложкой. Этот метод особенно хорошо подходит для мелкой рыбы — карасей или окуней.
Столовая ложка или обычная крышка. Если под рукой нет ножа, можно взять ложку, крышку банки или рыбную лопатку. Они не рвут кожу и отлично справляются с чешуей. Просто ведите ложкой против роста чешуи — и вы удивитесь, как быстро и аккуратно справиться с этой задачей. А чтобы чешуя не разлеталась по всей кухне, поместите рыбу в глубокую миску с водой. В воде чешуя будет оседать на дно, а не прилипать к рукам.