ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
129
Время на прочтение
1 мин

Как быстро почистить рыбу от чешуи без ножа: секретные трюки профессиональных поваров

Чистка рыбы — дело не из приятных, потому что чешуя разлетается по всей кухне и приходится еще тратить время на уборку. Однако есть простые способы, которые помогут через несколько минут почистить рыбу без ножа и не иметь хлопот с уборкой.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как быстро почистить рыбу без ножа

Как быстро почистить рыбу без ножа / © www.freepik.com/free-photo

Как легко почистить рыбу от чешуи без ножа: эффективные методы, экономящие время

  • Соль. Этот метод очень простой и не требует никаких инструментов. Положите рыбу в глубокую миску, засыпьте солью и оставьте на 15–20 минут. Соль размягчит чешую, и после этого ее можно будет легко соскоблить руками или жесткой губкой. Чешуя не будет разлетаться, а кожа рыбы останется целой.

  • Горячая вода. Еще один способ чистки рыбы без ножа — обдать ее кипятком. Положите рыбу в дуршлаг или сито и медленно облейте кипятком. Через 10–15 секунд чешуя станет мягкой и будет легко отделяться от тушки, ее можно будет быстро снять губкой или ложкой. Этот метод особенно хорошо подходит для мелкой рыбы — карасей или окуней.

  • Столовая ложка или обычная крышка. Если под рукой нет ножа, можно взять ложку, крышку банки или рыбную лопатку. Они не рвут кожу и отлично справляются с чешуей. Просто ведите ложкой против роста чешуи — и вы удивитесь, как быстро и аккуратно справиться с этой задачей. А чтобы чешуя не разлеталась по всей кухне, поместите рыбу в глубокую миску с водой. В воде чешуя будет оседать на дно, а не прилипать к рукам.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
129
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie