Как быстро почистить шторы, не снимая с карниза: действенные методы наших мам, проверенные временем

Еще несколько десятилетий назад никто не имел отпаривателей или дорогостоящих средств, но шторы в доме всегда оставались чистыми и свежими. Наши мамы использовали простые, доступные способы, и не нужно было снимать ткань с карниза. Эти методы и сегодня остаются актуальными, ведь они экономят время и усилия, а также дают идеальный результат.

Влажная очистка с уксусом. Самый распространенный способ — это легкая влажная очистка. В теплую воду добавляют немного уксуса и каплю жидкого мыла. Мягкую ткань хорошо отжимают и аккуратно протирают шторы сверху вниз. Такой раствор не только убирает пыль, но и нейтрализует запахи. Уксус также помогает освежить цвет ткани, делая ее ярче без агрессивной химии.

Метод «встряхивания с влажной тканью». Этот способ особенно эффективен для легких штор. Нужно взять влажную простыню или большое полотенце и слегка выбить шторы через него. Влажная ткань задерживает пыль, не давая ему разлетаться по комнате. В результате шторы становятся гораздо чище буквально через несколько минут.

Солевой раствор для освежения. Наши мамы часто использовали соль как натуральный очиститель. В теплой воде растворяют 2 ложки соли, смачивают ткань и протирают шторы. Этот метод хорошо подходит для устранения легкого налета и возвращения свежести, особенно, если шторы потеряли вид из-за пыли.

Очистка мыльным раствором. Если на шторах заметны загрязнения, поможет слабый мыльный раствор. Важно использовать минимальное количество средства и хорошо отжимать ткань, чтобы не оставить разводы. После такой очистки можно пройтись чистой влажной тряпкой, чтобы убрать остатки мыла.