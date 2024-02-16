Как быстро почистить засаленные рукава и воротник пуховика без стирки: пятна сойдут сами

Чтобы вывести пятна или удалить загрязнения из своей верхней одежды, достаточно немного времени и нескольких подручных средств.

Если запачкался пуховик, засаленные рукава или воротник в косметике, не стоит сразу бросать вещь в машинку или сдавать в химчистку. Опытные хозяйки знают несколько простых методов, как быстро избавиться от грязи из верхней одежды, и с радостью поделились своими секретами. Рассказываем, как отчистить засаленные рукава и воротник пуховика без стирки.

Как легко и быстро почистить засаленный пуховик без стирки

Нашатырь и перекись водорода. Смесь таких ингредиентов быстро растворяет пятна, поэтому через несколько минут ваш пуховик станет чистым и свежим. Возьмите по одной столовой ложке перекиси и нашатырного спирта, размешайте, смочите губку, нанесите на пятна и дайте отработать 5 минут. Затем тщательно смойте раствор водой.

Смесь таких ингредиентов быстро растворяет пятна, поэтому через несколько минут ваш пуховик станет чистым и свежим. Возьмите по одной столовой ложке перекиси и нашатырного спирта, размешайте, смочите губку, нанесите на пятна и дайте отработать 5 минут. Затем тщательно смойте раствор водой. Крахмал и соль. Чтобы приготовить такое чистящее средство, смешайте соль и крахмал в равных частях, добавьте воды, чтобы образовалась пастообразная смесь. Нанесите пасту на загрязненные участки на 10 минут и сотрите влажной губкой.

Чтобы приготовить такое чистящее средство, смешайте соль и крахмал в равных частях, добавьте воды, чтобы образовалась пастообразная смесь. Нанесите пасту на загрязненные участки на 10 минут и сотрите влажной губкой. Нашатырный спирт и моющее средство для посуды. Возьмите 50 г моющего средства, добавьте 1 столовую ложку нашатырного спирта. С помощью губки нанесите средство на пятна, легко потрите и оставьте раствор отрабатывать на пол часа. Затем протрите обработанное место влажной губкой или салфеткой. Такое средство подойдет для свежих пятен и курток светлого цвета.

Возьмите 50 г моющего средства, добавьте 1 столовую ложку нашатырного спирта. С помощью губки нанесите средство на пятна, легко потрите и оставьте раствор отрабатывать на пол часа. Затем протрите обработанное место влажной губкой или салфеткой. Такое средство подойдет для свежих пятен и курток светлого цвета. Хозяйственное мыло. Натрите увлажненные засаленные участки хозяйственным мылом и оставьте на 40 минут. Затем сотрите остатки мыла влажной салфеткой или губкой.

Натрите увлажненные засаленные участки хозяйственным мылом и оставьте на 40 минут. Затем сотрите остатки мыла влажной салфеткой или губкой. Перекись водорода. Таким способом хорошо отчищать засаленные участки. Разведите три столовых ложки перекиси в стакане теплой воды, нанесите раствор на грязные места ватным диском и протрите пятна зубной щеткой. Оставьте отрабатывать раствор на 20 минут, затем протрите влажной салфеткой.

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