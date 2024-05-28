Как быстро помыть жалюзи, не снимая с окна: маленькая хитрость сообразительных хозяек

Есть разные виды жалюзи – вертикальные, горизонтальные, тканевые и алюминиевые, их нужно чистить и мыть по-разному.

Мыть жалюзи – дело достаточно хлопотное, поскольку их нужно снять, тщательно вымыть, а затем повесить на место. Но опытные хозяйки знают несколько секретов, как быстро и без особого труда вымыть жалюзи, не снимая с окна, и радостно поделились ими.

Чем лучше мыть жалюзи: советы опытных хозяек

Перед тем, как заниматься уборкой и мойкой, нужно определиться с моющим средством. Можно растворить хозяйственное мыло в теплой воде, на три литра следует брать три столовых ложки натертого мыла. Также подойдет гель для мытья посуды, растворите столовую ложку моющего средства в трех литрах воды. Если хотите мыть жалюзи гелем для стирки, нужно взять 1 столовую ложку средства на 5 литров воды.

Для того чтобы хорошо вымыть жалюзи, стоит вооружиться пульверизатором, салфетками из микрофибры, чистыми тряпками, губкой для мытья посуды, антисептиком и резиновыми перчатками.

Как помыть тканевые жалюзи

Чтобы не снимать жалюзи с окна, переведите конструкцию в полуоткрытое положение и протрите пыль сухой салфеткой или тряпкой. Затем из пульверизатора нанесите на ткань моющее средство, потрите губкой все запятнанные места и протрите микрофиброй. Такая мойка также подходит для конструкций из металла и пластика.

Чтобы постирать тканевые жалюзи, конструкцию нужно снять из окна, почистить от пыли и грязи пылесосом. Затем следует погрузить пластины в мыльный раствор и оставить на 10 минут. После замачивания рулон нужно достать из воды, загрузить в специальный мешок для стирки или ненужную наволочку и отправить в стиральную машинку. Стирать жалюзи необходимо при температуре 30 градусов на деликатном режиме без отжима.

Как помыть горизонтальные жалюзи

Следует знать, что такие жалюзи нельзя снимать с окон, поскольку сделать это не позволяет сама конструкция. Закройте их на режим "максимальная защита от солнечных лучей" и протрите чистой сухой тканевой салфеткой или тряпкой. Тогда откройте, нанесите моющее средство и тщательно протрите каждую пластину.

Как помыть жалюзи из пластика или металла

Если вам удастся снять конструкцию из окна, легче будет вымыть жалюзи. Сначала закройте их, протрите пыль сухой тряпкой, несколько раз измените положение пластин, чтобы хорошо вытереть всю грязь. Затем снимите ламели с креплений, замочите в моечном растворе на 30-40 минут. После замачивания протрите пластины губкой и промойте под проточной водой. Также вымойте карниз и протрите насухо салфеткой.

Чтобы не снимать жалюзи из окна, сначала закройте их, затем протрите пыль, изменяя положение пластин. Затем нанесите раствор из пульверизатора, подождите десять минут, чтобы легче было отмыть загрязнение.

Затем откройте жалюзи и проветрите каждую пластину отдельно, конструкцию следует тщательно вымыть чистой водой и обработать антисептиком.

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