Как быстро помыть жалюзи, не снимая с окон: полезные советы

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете поддерживать жалюзи в чистоте и продлить срок их службы.

Если все правильно делать, то чистку жалюзи можно превратить в быстрый и очень лёгкий процесс. Рассказываем, как быстро очистить жалюзи от грязи и пыли, не снимая с окон.

Чем лучше мыть жалюзи: советы экспертов

Сначала нужно приготовить инвентарь для мытья:

пульверизатор;

салфетки из микрофибры;

губку для мытья посуды;

чистые тряпки;

резиновые перчатки.

Затем необходимо приготовить моющее средство. Растворите три ложки натертого мыла в трех литрах теплой воды. Также можно брать гель для мытья посуды, растворите столовую ложку моющего средства в трех литрах воды. Если хотите помыть жалюзи гелем для стирки, нужно взять столовую ложку на пять литров воды.

Как помыть жалюзи из пластика, металла и ткани, не снимая с окна

Тканевые жалюзи. Чтобы не снимать жалюзи из окна, конструкцию нужно перевести в полуоткрытое положение, затем вытереть пыль чистой сухой тряпкой. Далее необходимо нанести моющее средство с пульверизатором на ткань, потереть жесткой стороной губки все загрязненные места и вытереть микрофиброй. Такая мойка также подходит для конструкций из металла и пластика.

Чтобы не снимать жалюзи из окна, конструкцию нужно перевести в полуоткрытое положение, затем вытереть пыль чистой сухой тряпкой. Далее необходимо нанести моющее средство с пульверизатором на ткань, потереть жесткой стороной губки все загрязненные места и вытереть микрофиброй. Такая мойка также подходит для конструкций из металла и пластика. Горизонтальные жалюзи из пластика или металла. Чтобы не снимать жалюзи, сначала закройте их, затем протрите пыль, изменяя положение пластин. Затем нанесите раствор из пульверизатора, подождите десять минут, чтобы легче было отмыть все пятна и загрязнения. Через 10 минут жалюзи следует открыть и проветрить каждую пластину. Затем конструкцию следует тщательно вымыть чистой водой.

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